JOŠ JEDAN HOROR U NIŠU! Pas u dvorište doneo ljudsku lobanju i kičmu - TREĆE TELO ZA MANJE OD DVA MESECA!

Ostaci ljudskog skeleta otkriveni su u selu Vrtište kod Niša nakon što je zlatni retriever meštanina Miće Markovića, doneo u dvorište ljudsku lobanju i kičmu koje je našao na obližnjem napuštenom placu, ekskluzivno saznaje “Blic”.

Za manje od dva meseca, to je treći skelet, kako se pretpostavlja, osoba čiji je nestanak prijavljen u niškom kraju, a koji su pronađeni u njivama i na otvorenom prostoru.

- Sedeo sam te večeri oko 21.30 časova sa komšijom Predragom Ranđelovićem u dvorištu. Pas je preskočio ogradu pa sam izašao posle nekog vremena da ga potražim. Video sam da da se vraća i otvorio mu kapiju. Nešto je nosio, mislio sam da je lopta. Onda sam video da je to bila ljudska lobanja! Stavio sam je u kesu i pozvao policiju. U međuvremenu pas je izašao opet i doneo ljudsku kičmu. Došla je patrola policije i kriminalistička tehnika i za desetak minuta su našli leš u dvorištu obližnje napuštene kuće -priča Mića Marković za „Blic“.

Telo je ležalo na leđima u šiblju, ali su nedostajale brojne kosti, koje su, kako se pretpostavlja, raznele životinje.

-Donji deo tela je bio ceo. Grudnog koša nije bio, možda je jedno rebro samo ostalo. Videli smo košulju, kaiš, farmerice i sandale na nogama. Po garderobi smo prepoznali da bi to mogao da bude taj nestali čovek iz Popovca koga je ćerka tražila preko „Fejsbuka“. Policija je odnela telo na analizu kako bi se utvrdio identitet - priča Marković.



Predrag Ranđelović (levo) i Mića Marković (desno) sa retriverom koji je pronašao i doneo ljudsku lobanju

Leš je otkriven u dvorištu napuštene kuće, vazdušnom linijom udaljene pedesetak metara od kuće Ranđelovića koji kaže da se neprijatan miris osećao još od sredine avgusta, ali da niko nije mogao ni da zamisli da se u šibljaku nalazi ljudski leš.



-Došli smo oko 10.avgusta sa odmora i još od tada se osećao neki neprijatan miris. Nismo mogli da sedimo na terasi kad pijemo kafu koliko je to neprijatno mirisalo. Ali ovo je selo, mislili smo da je uginula neka mačka, pas ili neka druga životinja. Ni na kraj pameti nam nije padalo da bi u šiblju moglo da bude ljudsko telo. Ta kuća je napuštena već duže vreme a dvorište je uraslo u travu i šiblje, godinama tu niko nije kročio. Kada je komšijin pas doneo prvo ljudsku lobanju pa kičmu, došla je policija i pronađeno je telo ovde u grmlju. Tu je bio trup i donji deo tela, noge, butine, potkolenice. Moguće da su životinje raznele ostatak kostiju - priča Ranđelović za „Blic“. Kako se telo našlo na tom mestu, svima u selu je misterija.

-Ne znam kako je čovek dospeo na to mesto, da li je pošao u WC pa pao ili su ga napali psi lutalice. Ovo je napušten plac. Autobuska stanica je oko 500 metara udaljena od tog mesta. Mrak je bio, moguće da ga niko nije video kada je te noći došao tu posle izlaska iz autobusa - kaže Ranđelović za „Blic“.

“Sumnjamo da je moj otac ali čekamo DNK”

Iako se još uvek čeka na rezultat DNK analize, koja je naložena nakon pronalaska tela 9.novembra, sumnja se da se radi o Svetislavu Radojičiću (82) iz Popovca koji je nestao 2.avgusta kada je sa vašara u Niškoj Banji pošao kući. U prilog toj sumnji ide I činjenica da je poslednji put viđen živ upravo u Vrtištu.

-Obaveštena sam od strane policije da je u Vrtištu pronađen leš I da postoji mogućnost da je u pitanju moj otac. Sumnja postoji ali da bi bili sigurni mora da se uradi DNK analiza. Kako su mi objasnili potrebno je dosta vremena da se iz kostiju izdvoji DNK. Prošlo je već mesec dana pa očekujem uskoro rezultate - kaže za „Blic“ Danijela Petković, ćerka nestalog Slavoljuba Radojićića.

Nestao posle vašara, poslednji put živ viđen u Vrtištu

Kako je “Blic” pisao, Slavoljub je nestao u noći između 2.i3.avgusta kada je sa vašara krenuo kući ka Popovcu. Vrlo je moguće da je promašio stanicu na kojoj je trebalo da siđe.

-On je bio u Niškoj Banji na vašaru te večeri, kada je poslednji put viđen. Posle 17 dana i pregledavanja kamera iz gradskih autobusa, utvrđeno je da je sišao u Vrtištu. Jedan čovek je rekao da mu se učinilo da je takav čovek ušao u putnički voz za Beograd, ali to nije potvrđeno. Inspektori su proverili sa kondukterima, niko takvog izgleda nije ušao u voz. E sad da li je ušao ili ne to ne znamo, jer snimci u vozu se čuvaju samo dva dana. Možda je i ušao, ali da kondukteri nisu obratili pažnju. To je bilo još u avgustu - ispričala je Danijela ranije za “Blic”. Ona je rekla da je jedino sigurno da je njen otac sišao iz autobusa u Vrtištu.

-Bila je noć 2. na 3.avgust, oko 22.40 časova, polazak iz Niša. Vrtište je u pravcu Popovca. Ide se: Popovac, Trupale, Vrtište. Autobus prolazi kroz Popovac, on je pogodio autobus ali je verovatno promašio stanicu. Vidi se na snimku da mu nešto nije bilo dobro u autbusu. E sad, šta se deslo, još se ne zna – izašao je iz autobusa u Vrtištu i nestao, navela je ranije Danijela za “Blic”.

