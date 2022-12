SKINUO SE GO I POZIVAO DECU DA PRIĐU KOLIMA! Detalji hapšenja pedofila iz Aleksinca - progonio devojčice

Dvadesetpetogodišnji Aleksinčanin D.N. , koji je skoro mesec dana progonio devojčice u ovom gradu, na saslušanju pred organima gonjenja, priznao je krivicu.

On je uhapšen zbog krivičnog dela polno uznemiravanje jer je u tri navrata presretao decu, pozivao ih pod raznim izgovorima da priđu njegovom vozilu da bi užasnute devojčice tada shvatile da je muškarac nag. Svojstvo oštećenih u ovom postupku za sada ima pet maloletnica koje su prijavile roditeljima stravičan susret sa pedofilom.

Kako saznajemo, modus operandi manijaka bio je identičan a uvek su mu na meti bile vrlo mlade devojčice, neke od njih imaju tek dvanaest godina.

- On je svojim vozilom krstario ulicama Aleksinca i kada bi primetio decu zaustavio bi automobil i pozivao ih da mu priđu. Kada bi se deca odazvala, navodno se interesovao gde se nalazi neka prodavnica ili bi ih pitao za neku ulicu. Zahtevao je da mu devojčice priđu sasvim blizu, navodno da bi ih bolje čuo. Kada bi žrtve prišle, primetile bi da je muškarac nag te da masturbira dok razgovara sa njima. Jednu od žrtava pokušao je da ubedi da uđe u vozilo – navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

D.N. je odmah nakon hapšenja priveden Osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu . Kako saznajemo, priznao je delo u potpunosti ali nije umeo da objasni zbog čega se ustremio na malu decu.

- Izvršilac je uhvaćen na delu pa nije imao druge mogućnosti nego da prizna. S obzirom na to da nije osuđivan, nakon saslušanja je pušten na slobodu a krivična prijava protiv njega podneta je u redovnom postupku. Tokom postupka koji će se protiv njega voditi biće obavljeno i njegovo psihijatrijsko veštačenje – objašnjavaju naši sagovornici.

D.N. se nakon saslušanja vratio svojoj kući , što nam je potvrdio i njegov otac.

- Tačno je da ga je policija odvela, bio je tamo celu noć, jutros se vratio kući i sad spava. Nezgodno je sve to, nemam ništa o tome više da kažem – kazao je čovek koji nam je otvorio vrata.

Hapšenje dvadesetpetogodišnjaka izazvalo je veliko uznemirenje njegovih komšija koji listom ističu da nikada ne bi pomislili da je bio u stanju da izvrši tako monstrouzno delo jer ga znaju kao izuzetno mirnog i finog.

- Sinoć je dolazila policija, zvonili su nama na vrata, pitali su koja je njegova kuća, moj sin ih je uputio. Nisam znala što ga traže, malopre mi je komšinica ispričala šta je pročitala o njemu. Sva se tresem, kuku šta se dešava sa njim, pa on je mnogo mirno dete. Lele, šta mu bi, pa neće džabe da ga optuže deca, kažu, polni organ im pokazivao, navlačio neko dete da mu uđe u kola, pa ne mogu da verujem – govori užasnuta žena.

Ističe da D.N. poznaje od detinjstva teda nikada nije pokazivao znake devijantnog ponašanja.

- Ma, odrastao je u našoj kući, nikada ne bih rekla za njega ništa loše. Bezbroj puta me je vozio na posao, uvek bi nam se našao kad nam je bila potrebna pomoć. Imamo žensku decu, igrao se sa njima, nikad se nijedna od njih na njega nije požalila. Baš je miran, povučen, jeste voleo ženske, stalno je neke dovodio ali to je momak od 25 godina, to je prirodno. Stvarno ne znam šta da kažem, ovde je zaista bio dete za primer e sad šta je radio kad nije ovde bio mi ne znamo – rekla je začuđena žena.

Komšinica koju je ova žena obavestila da je D.N. osumnjičen za radnje koje mu ne služe na čast, ovu vest je takođe dočekala sa velikim iznenađenjem.

- Ma nemoguće, pa on je ekstra dete, mnogo je fin. Ne mogu da verujem, pa on se druži sa mojim sinom, ma niko se na njega nikada nije požalio. Strašno, nikada ne bih pomislila da je spreman za tako nešto. Možda nije on, možda su ga sa nekim zamenili - komentarisala je hapšenje D.N. žena koja živi u njegovoj ulici.

Krivično delo polno uznemiravanje uvedeno je izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje se primenjuju od 1. juna 2017. godine. Član 182 a Krivičnog zakonika navodi da je polno uznemiravanje svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvrediljivo okruženje. Zakon predviđa kaznu zatvora do šest meseci za ovo krivično delo, ali ako je učinjeno prema maloletnom licu kazna je od tri meseca pa do tri godine robije.

Autor: