'KRUŽE PRIČE DA MI JE SIN S 3 DRUGA POGINUO U ILEGALNIM AUTO TRKAMA' Ratko Drčelić iz Užica traži istinu o smrti svog Uroša!

Pre tri meseca nezapamćena tragedija potresla je Užičane. Tada su zajedno u smrt otišla četvorica mladića za primer. Vladimir, Uroš, Nikola i Stefan tog kobnog jutra nastradali su na putu ka Zlatiboru. Vladimir koji je bio za volanom džipa, radio je kao profesionalni vozač, pa se dugo polemisalo šta može biti uzrok ove stravične saobraćajne nesreće. Da li je zaspao za volanom, da li je prebrzo vozio...

Bilo je hiljadu postavljenih pitanja bez odgovora. Urošev otac, Ratko Drčelić, nakon informacija do kojih je došao, otvoreno sumnja da su uzrok nesreće bile dogovorene auto-trke i da je tog kobnog jutra na magistrali uz Vladimirov, bio još jedan ili eventualno dva automobila koja su učestvovala.

- Nikoga ne želim da krivim, samo želim da znam istinu. Čuo sam da su se tog jutra trkali za 150 evra i doručak na Beloj Zemlji. Ostaje nejasno zašto je Vladimir prešao potpuno u suprotnu stranu. Ta magistrala je pokrivena kamerama, tražili smo snimke od nadležnih, ali ih do sad nismo dobili. To nam je dodatno probudilo sumnju da se nešto prikriva. Nama, roditeljima nema života nakon ove tragedije, ali bar želimo mir i tačno da znamo šta je bilo sa našom decom - započinje priču za RINU Ratko.

Na licu mesta odmah nakon nesreće našao se vozač autobusa kog je Vladimir pretekao, ali on kako navodi Ratko, nije saslušan. Zbog čega? Telefoni nastradalih momaka su tek nakon mesec dana uzeti na veštačenje, a Drčelić tvrdi da je iz telefona njegovog sina sve obrisano. Zna tačno i ko je to uradio i na koji način. Da li se možda baš preko te prepiske dogovarala trka? Roditelji kažu da znaju i tačno ime i prezime mladića i marku automobila sa kojim su se, kako se sumnja, nastradali tog jutra trkali. Zna to i još građana Užica, ali uzalud. O detaljima tragedije od strane nadležnih - niko ni reč.

- Odlučeno je da se vozilo u kom su deca nastradala ne šalje na vanredni tehnički pregled, nije pozvan ni veštak saobraćajne struke koji je u ovakvoj tragediji morao da da svoje mišljenje. Džip su kasnije umesto u neki boks ili ograđen prostor specijalizovan samo za to, odvezli na privatan posed, na livadu kojoj svako ima pristup. Osnovano sumnjam da je neko dolazio do tog uništenog automobila i skinuo kameru koja je bila ugrađena u retrovizor, koja je snimala sve šta se dešava na putu. Zašto, zbog čega.. šta se krije, da li su tako želeli da uklone sve dokaze o trci? Još jednom kažem nikoga ne krivim, desilo se šta se desilo, ali samo želimo da znamo istinu, kako bi nekako mogli nastaviti da živimo bez naše dece - kroz suze se pita Ratko, ali i porodice i rodbina ostala tri poginula mladića.

Na mestu gde su mladi Užičani nastradali stoji spomen ploča i mural sa njihovim likovima. Njihovi drugari i omladina iz Užica skupili su nekoliko hiljada evra i sve to realizovali, kako bi ostao njihov večni trag na mestu gde su i sami otišli u večnost.

- Omladina je sakupila 3.000 evra od kojih su napravili velelepni mural i urađena je spomen ploča. Hvala omladini ovoga grada. Nemojte se deco više igrati, nemojte da se viđamo na grobljima i pored puta. Dajte da se viđamo u lokalima i kućama da se družimo kao nekad. Zašto nam ovo treba, molim vas vodite računa - poručio je Drčelić.

Ratko kaže da se nada da će neko od nadležnih čuti vapaj skrhanih roditelja i rodbine i rasvetliti čitav ovaj slučaj, obavijen velom tajne. Da li će porodice nastradalih, ali i sugrađani dobiti odgovore na sva ova pitanja, pokazaće vreme.

