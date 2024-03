NAPETO NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU 'Spakovaću ga u parčiće, pa ću da ga kuvam' jedna od poruka u vezi ubistva Milana Lepoja

Suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavlja se danas u Specijalnom sudu. Na suđenju se nastavlja sa pregledanjem "Skaj" komunikacije članova klana u vezi sa sedam ubistava za koje su optuženi. Tokom prethodnih ročišta pregledane su prepiske, preslušane glasovne poruke i pregledan fotografije u vezi sa ubistvima Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića i Milana Ljepoja.

U sudnici se, tokom pregledanja dokumentacije sa "Skaja" nalaze i okrivljeni saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji su sklopili sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i odali informacije u zamenu za blaže kazne.

16.34 Poruke u vezi sa otmicom I. S.

U sudnici se puštaju glasovne poruke u vezi sa I. S, kog su članovi klana silovali. Telegraf.rs te poruke neće detaljno prenositi, s obzirom na to da je I. S. posebno osetljiv svedok i da je njegovo svedoćenje bilo zatvoreno za javnost.

16.24 Gledaju se fotografije Ljepojinog tela

Marko Miljković slao je poruke o ubistvu Ljepoje NN licu i Vladu Draganiću.

Miljković šalje NN licu: Spržio soprano telefon Zvoncetov, a samo neka ženi i svima prosledi poruke od danas.

Miljković šalje Vladu Draganiću: Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli s vrata. Top, sve smo odradili, kao i uvek. Svaka čast brate moj.

Miljković je potom poslao fotografiju Ljepojine lične karte, a onda su usledile fotorgafije „klanice“.

- Da ti pošaljem slike klanica, da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu, jer ih samo ja imam. To je to što nam treba, brate, da ne ostanemo bez njih. I mi smo telefon, sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili, ne neki civili - poslao je marko Miljković.

Usledile su fotografije tela Milana Ljepoje, na kojima se nalazi na najlonu, a na pojedinim slikama vidi se da su članovi klana počeli da komadaju telo jer je telo bez ruku.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da se u jednom kadru nalaze Belivukove patike i da ih se seća zato što su na njima bili tragovi krvi.

- Ovde na fotografiji nema krvi, a ja nikada nisam imao ovakve patike. Ovo je fotošopirano, ja znam gde je ova fotografija nastala, nastala je u kancelariji Saše Ivanića, sudeći po ovim najlonima. Ako verujemo Laliću da je prepoznao najlone u Ritopeku, morate da verujete i meni da je u kabinetu Saše Ivanića - rekao je Belivuk.

Tužilac Saša Ivanić je zatražio od suda da pošalju zapisnik sa Belivukovom izjavom kao i audio zapis kako bi se odredilo da li se radi o krivičnom delu ometanje dokazivanja.

Okrivljeni Miloš Budimir je rekao da Veljka Belivuka dugo poznaje, a da "patike sa fotografije nikada u životu nije video" i dodao da "Belivuk nikad nije nosio 'najk' patike, već nosi 'Luj Viton', čak i kad trenira".

14.48 Nastavlja se sa čitanjem i slušanjem porukaU nastavku pregledanja dokumentacije pregledane su tekstualne i glasovne poruke razmenjene između Belivuka, Vladimira Dimitrijevića i Bojana Hrvatina u kojima Belivuk Hrvatina upućuje na Dimitrijevića.

Belivuk: Brate ja ću biti zauzet, pa pišite vas dvojica. Šeprtlja (Dimitrijević), brate, objasnićeš mu gde da pokupi kombinezon što si mi uzeo i molim te sipaj mu jedno četiri-pet litara benzina u neki balončić.

Hrvatin: Pozdrav brate, piši kad budeš imao sve kod sebe da dođem.

Dimitrijević: Ćao, hajde za sat (daje adresu).

Belivuk: Braćo, vi se ne znate, pišite slobodno međusobno jer jedan i drugi ste nam braća. Pišite tačnu adresu gde se nalazite. Vidite se, ne morate maske nositi. A ti, brate, Anakine (Hrvatin) molim te, uzmi nam nešto da jedemo. Može iz pekarte, nema veze, jogurte uzmi. Gladan sam kao ker, a potrajaće ovo danas.

Dimitrijević: Kad budeš dolazio, videćeš apoteku, videćeš servis i brdo nekih kola, tu uđi.

Okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin rekao je čiji su glasovi na snimcima i rekao da su u pitanju poruke Belivuka, Dimitrijevića i njega u danu kada su oteli Milana Ljepoju.

Za reč se javio Belivuk i rekao da u glasovnim porukama nije njegov, a ni Dimitrijevićev glas. Isto je ponovio i Marko Miljković, dodajući da u porukama nije ni Hrvatinov glas i pitao kako Hrvatin zna koji je hrvatinov glas, ako se sa njim nikada nije čuo telefonom.

- Ovo nije moj glas, a ni Veljkov, a kao što je Marko rekao, Hrvatina sam prvi put čuo i video ovde u sudnici - rekao je Vladimir Dimitrijević.

Za reč se javilo još nekoliko okrivljenih, kako bi negirali da su na snimcima glasovi Belivuka, Dimitrijevića i Hrvatina. Među njima su i braća Budimir, koji Hrvatina nazivaju veštakom i nesrećnikom, dok su je Nemanja Đurić rekao da "mora da pohvali Hrvatina kako je sve lepo naučio i tečno priča".

Pročitane su i preslušane i poruke koje su razmenjene u danu otmice Ljepoje, 9. decembra.

Miloš Budimir: Ja sam spreman, idem da vidim da li sam negativan na koronu, pa idem da čekam na pumpi.

Belivuk govori da Fleš (prim. aut. Dejan Tešić) kad dođe trubne, da će mu Bari (prim. aut. Srđan Lalić) otvotiri vrata i da "magare ne izlazi iz kola dok se kapija ne zatvori jer može neko da naiđe i vidi šta se dešava".

Miljković: Sve jasno, za pola sata mu prenosim.

Miloš Budimir: Odakle kreće Leon?

Miljković: Sa Laste, kao sa Kaniđom (prim. aut. Zdravko Radojevićšto je bilo.

Poruke od 9. decembra 2020. godine postaju sve oštrije, a članovi klana pošu i nakon ubistva.

Miljković: Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo... Sve da vidim s kim je pisao, pa ću organizovati šta ću pisati da ih zavrtim, kao sa Kaniđom (prim. aut. Zdravko Radojević) što sam radio.

Miljković: Uhapsili ga brate

Miljković: Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko. Samleven je i spakovan, još malo da se smrkne, pa da ga prospemo kroz šumu do vode da se probijemo. Znaš kolika konjina, brate, 100 kg i Sopranove visine, jak kao konj.

Belivuk: Ovaj je morao iz, zna se kojih razloga, jedino Votka da se vrati, pa ostajem, inače odoh 20 dana negde. Piše ti Kratos sa Leona sad. Još prosipanje, nema šta, to je to generalno. Najjači do sad, veruj ozbiljna borba.

15.20 Poruke u vezi sa Ljepojom

Počelo se sa prikazivanjem poruka u vezi sa otmicom i ubistvom sedme žrtve klana Milanom Ljepojom.

NN lice: Ovaj Zvonce je opasan u Beogradu, to im je iz vrha ekipe čovek. Jeste, Mance je njemu nadimak, opasan čovek kume, vidiš deset ljudi ima ubica. Kad bi pošao onda je top. To je Zvonce, pravi se akcija za njega dobra, samo mora pametno da se izvede i uradi kako treba.

Belivuk: Pa da vidimo šta ćemo sa njim, gde da ga oderemo, pa neka skuplja koga hoće, ali na onom svetu.

Andrić: I ja mu kažem, brate, vidi ovako, ja ne znam ni kako on izgleda, a povezan je verovatno sa Crnogorcima, nema sa čime drugim. Mada su ovde, u ovom gradu, svi na drugoj strani, koliko ja znam, povezani sa Crnogorcima. Koliko ja znam, živi na Dedinju gore u Beogradu, i ništa više ne znam. Dole po Nišu ga viđaju.

Belivuk: Pripazi se ti malo dok ne vidim kako da ga oderem! Smrad, debil koji je u 40 godina istripovao da bude krimos!

Miljković NN licu: Ubićemo ga, samo pusti mene da ga obradim kako treba. Sutra da završim Zvonceta, pa ćemo sve da uklopimo.

Janković: Hoćemo da odemo tamo da probamo još nešto. Gde si kupovao bele džakove? Ajde onda oko 17. Koliko čizama imamo tamo? Uzeo najlone za pod i sa strane. Deset belih jakih džepova i kanap. Uzeo 10 jakih najlonskih. Je l ima neke daske? Da probamo mašinu da vidimo da li je ok. U 16 se čujemo.

Miljković: Sutra akcija, brate, ujutru krećemo Sop i ja sa tobom. Aj dodaj Soprana.

Lalić: Kape, jakne, ovde duva pakleno. Rukavice tanke hirurške i one deblje, to fali.

Belivuk: na pumpi u 8.45 Tajson i Anakin prave udes, ti prati pet-šest auta iza Fleša sve do gore, do glavnog puta, gde staješ i zaustavljaš saobraćaj totalno. Mi čekamo Fleša, u sedam ili 7.15, da krenemo Kantona, Kratos, brale i ja.

Marko Budimir: Važi, brate. Kod tebe sam u garaži u sedam.

Miljković: Ja samo ujutru u osam Flešu telefon i ključ od "pasata".

Belivuk: Pisao sam Anakinu da kupi rukavice, jakne, radna odela, tako da će on.

Miljković: U devet ujutru ga kupi Fleš i vodi kod nas. Kontra pratnja ide sa njima do kuće i to je to, posle ga svezujemo i pišem ti sa Leona. Od osam ujutru. Teon telefon dajem Flešu, pa kad ga svežemo oko pola 10 kod mene je u rukama telefon. Kad završiš, do tad će da da šifre i malo ga gušimo kesom dok se ne javiš.

Miljković: Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo. Sve da vidim s kim je pisao, pa ću organizovati šta ću pisati da ih zavrtim, kao sa Kaniđom (Zdravko radojević) što sam radio.

Miljković: Uhapsili ga brate. Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko. Samleven je i spakovan, još malo da se smrkne, pa da ga prospemo kroz šumu do vode da s eprobijemo. Znaš kolika konjina, brate, 100 kg i Sopranove visine, jak kao konj.

Potom su preslušane i glasovne poruke koje je slao Veljko Belivuk, a u kojim daje instrukcije za otmicu Ljepoje.

Belivuk: Jedno gde je futrola ona za telefon, hoćete to da se nađe, pa da se nosi ili će isključivati. Sad čitam ono tamo, brate, što si mi slao. Druga stvar, nema šta da se dogovaramo specijalno, idemo, sednemo i krećemo kod Braleta. Brale nas ostavlja, onda brale ide po Kantonu i, kako se zove, onog...

Belivuk: Brate, ja ne znam šta vozim brate, i onda ne znam šta pričam, znači od Braleta krećemo, Kratos i ja. Kantona, nisi ti morao tako rano, brate, ti možeš posle sa Helom, ako hoćčeš, burazreru, uopšte ne moraš ti da dođeš tamo, sve vreme da bi ti stigao brate da uzmeš ove rukavice koje nam fale.

Belivuk: Ne, brate, nema potrebe da menjamo, mislio sam ti, Hel donekle dođete, pokupite Hel. Dogovoriću se sa Helom gde da te pokupi, kada da te pokupi. Dođete, brate, gore blizu Braleta negde, gde Hel zna da može da ostavi auto. Pokupi vas Brale, dođete svi ovamo, vas trojica dođe ovamo, unutra smo već mi i to je to brate, nema tu nikakve komplikacije. Sve smo se dogovorili već sa Flešom, Barijem tako kako i šta. Usisivač će biti uključen, ajde pričaćemo sutra, imamo vremena, da ne baljezgamo. Znači samo nam trebaju one hirurške obične i one deblje gumirane.

Tokom razmene poruka okrivljenih, spominjano je i da se pokvarila mašina za mlevenje mesa, da iskače osigurač, a onda je javljeno i da je mašina proradila.

U porukama u vezi sa mašinom pisalo je:

- Proradi mašina, valjda će do stura da izdrži. Čim dođemo palim grejalicu

- Samo da ne bude kao prošli put. Radi mašina radi!

- Nema veze, spakovaću ga u parčiće, pa ću ja da ga kuvam, brate.

Okrivljeni, jedan po jedan, izlaze pred sudsku govornicu i demantuju da je u glasovnim porukama koje su puštene u sudu Belivukov glas.

14.54 Gledaju se poruke sa "Skaja"

Prikazana je poruka Marka Miljkovića u kojoj piše: "Brate, upadaće po kućama, da ti pošaljem slike klanica, da sačuvamo, jer ih samo ja imam, da nam se ne obrišu", praćeno porukom: "Sve su krvnici bili, a ne neki civili".

Potom su prikazane i fotografije vezanog Zdravka Radojevića u kući u Ritopeku, a okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da je na slikama Radojević u sobi kuće u ritopeku i kako leži na najlonu, vezanih usta i ruku. Advokat Dejan Lazarević odgovorio je da su u pitanju fotošopirane fotografije.

- Svaka poruka može da se menja u Eksel tabeli. AKo dozvolite da saradnica brzo klikne na neku poruku, onda će da treperi, ako obrišete, obisaće se, ako ukucate slovo, ostaće to slovo. Ove poruke se lako kreiraju. Izjava tužioca da je ovo izvornik je čista fikcija, naučna fntastika, izmišljotina. Ne može niko da me ubedi da je nešto stajalo u ekselu. Bilo je nešto na engleskom, Lalić, Hrvatin i Spasojević nikada nisu rekli da je neko pisalo na engleskom. Što će o tome tužilaštvo da se izjasni naknadno? - rekao je Veljko Belivuk i rekao da ih "ne interesuje u kojoj državi je menjan tekst".

Za reč se javio i Marko Miljković nakon seta poruka koje su bile ispisan ena engleskom.

- Navodno u porukama ovlašćuje Zdravko Radojević, ovde smo čuli da on nikada nije bio vlasnik tog auta. Kako bi iko mogao ovo da smisli? - rekao je Miljković.

Okrivljeni Miloš Budimir je rekao da je ista situacija sa engleskim bila i 8. marta.

- Ja sam sve izvadio iz transkripta. Ovde smo gledali na engleskom, a u optužnici piše na srpskom. Ko je nama podvalio treba da pitate tužilaštvo. Jasno je da nam se sve podvaljuje i uvaljuje - rekao je Budimir.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić je rekao da su na engleskom pisali Miloš Budimir i njegova veza preko koje su kupovali travu u Albaniji.

- Dokumenta su falsifikovana, ja sam sredio da ih pošalju za Prištinu. Ta dokumenta su urađena nakon ubistva Radojevića - rekao je Lalić.

- Da sam znao da će Lalić ovako da skače da brani tužilaštvo, ostao bih ovde da mu odgovorim. Je l' Lalić potpisao da odgovara i za falsifikovanje. To da je on nešto sklanjao je budalaština. Prošli put se nije javio kad je bio engleski. I sada je ćutao, pa kad je video da je u tužilaštvo u procepu skočio je da ih brani - rkeao je Miloš Budimir.

14.42 O penzionisanju sudije

- Mi smo čuli da Vam predstoji penzionisanje, mi treba da znamo šta će da se desi. Sve buduća suđenja dok Vam traje sudijski staž su nepotrebna. Novi predsednik veća će morati da krene ispočetka, ako ne postoji dogovor da se ispitaju okrivljeni saradnici, da se brzo završi sa "Skajem", pa da sledeći član veća samo to pročita. Izvinjavam se okrivljenima koji su u pritvoru, ali mislim da nam je svim u interesu da je ostvareno načelo neposrednosti. Da niste objavili to, pa da se pravimo da se ništa ne dešava, ali šta Vi možete da završite u ovom predmetu za mesec dana? Jedino ako znate da ćete suditi i dalje - rekla je branilac Filipa Ivanovskog Miljana Perendija.

Ostali branioci podržali su njene reči.

Tužilac je rekao da su ispunjeni uslovi za održavanje suđenja, i da tužilaštvo ne bi ni razgovaralo o penzionisanju sudije.

- Ja kao predsednik veća nemam nikakva saznanje. Visoki savet sudstva je doneo odluku o prestanku sudijske funkcije krajem aprila. Ja sam još sudija i smatram da apsolutno diskutovanje o tome da li i kada predsednik veća ide u penziju ne treba da bude predmet diskusije. To ne može da bude smetnja da se suđenje održi. Činjenica da eventualno sudija odlazi u penziju ne može da bude smetnja za neometano suđenje postupka, pogotovo kad se radi o pritvorskom predmetu. Okrivljeni saradnici se ne saslušavaju, već se izjašnjavaju na "Skaj", kao što su to radili i okrivljeni i branioci. Smatram da sam u ovom predmetu i dalje sudija - rekla je sudija Vinka Beraha Nikićević i donela odluku da se suđenje održi.

14.35 Sudija proziva prisutne

14.00 Optuženi dovezeni u sud

Sedam ubistava

Belivuku i njegovom klanu sena teret stavlja sedam ubistava, trgovina drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Sud je u junu potvrdio novu optužnicu, drugu po redu, kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

U okviru prve optužnice na teret im se stavljaju ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića.