Naložena DODATNA VEŠTAČENJA u istrazi ubistva Danike Ilić: Tužilaštvo ima nove dokaze?

Više javno tužilaštvo u Zaječaru naložila je nova, dodatna veštačenja u sklopu istrage koju vodi protiv dvojice radnika JKP "Vodovod", a zbog sumnje da su 26. marta u Banjskom Polju ubili Danku Ilić (2).

Podsetimo, do podizanja optužnice protiv osumnjičenih Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50) ostalo je još mesec dana, a iako je prvobitno rečeno da su sva veštačenja u istrazi ubistva devojčice kompletno završena i dostavljena tužilaštvu, te da je na redu finalna faza, odnosno pisanje i podizanje optužnice, ipak se, kako saznajemo, sprovode nove dokazne radnje.

- Tužilaštvo je naložilo veštačenje snimaka sa sigurnosnih kamera i određenih video-zapisa. Naime, reč je o vrlo zahtevnim veštačenjima, pa iz tog razloga to malo duže traje, međutim, jasno je da čitava javnost čeka samo to podizanje optužnice i ono šta će pisati u istoj. Iz tog razloga tužilaštvo radi vrlo zahtevan posao kako ne bi bilo nikakvih propusta - rekao je nezvanično izvor i dodao:

Da li je ovo najnovije veštačenje kec u rukavu tužilaštva znaće se kada analizirani snimci sa kamera i video materijal bude dostavljen tužilaštvu.

Ovim povodom kontaktiral i smo Više javno tužilaštvo u Zaječaru koje radi na slučaju ubistva dvogodišnje devojčice, odakle nam je zvanično rečeno da istraga još uvek nije završena.

- Istraga protiv osumnjičenog Dejana Dragijevića i osumnjičenog Srđana Jankovića, zbog krivičnog dela teško ubistvo nije završena. Sve dokazne radnje nisu završene u pogledu veštačenja i ista su u toku. Tužilaštvo vrši analizu svih sprovedenih dokaza kao i veštačenja, ocenu svakog izvedenog dokaza ponaosob i njihovu međusobnu povezanost - rečeno je iz nadležnog tužilaštva.

Podsećanja radi, Srđan Janković (50) iz borskog sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot terete se da su 26. marta u Banjskom Polju službenim automobilom JKP "Vodovod", čiji su radnici, udarili devojčicu Danku koja je izašla na put. Obojici je pritvor produžen do 26. septembra, kada inače, ističe šest meseci, što je rok za podizanje optužnice i rok njihovog ostanka u pritvoru.

- Optužnica se može podići i kasnije, međutim, 4. oktobar se navodi kao krajni rok, iz razloga što ukoliko to ne učine do tad, prinuđeni su da obojicu puste iz pritvora, što pretpostavljam da neće doći do toga, zbog kompleksnosti samog slučaja - dodaje naš izvor i podseća da osumnjičeni ostaju iza rešetaka zbog toga što i dalje postoji opasnost od bekstva, kao i to da će boravkom na slobodi uništiti tragove izvršenja krivičnog dela zbog kojeg je javnost i dalje jako uznemirena.

Autor: Snežana Milovanov