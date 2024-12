'SRELA SAM DARKA POSLE ZLOČINA, PONAŠAO SE NORMALNO, NISAM NI ZNALA DA JE ON UBICA' Meštani o osumnjičenom za smrt biznismena u Šapcu: Ušao je u taj mračni krug

Šabački biznismen Sreten Petrović (64) ubijen je u svom magacinu u selu Varna, a za ubistvo je osumnjičen njegov komšija Darko D. (48) koji ga je, navodno, lišio života zbog duga od nekoliko hiljada evra. Naime, prema rečima meštana osumnjičeni Darko D. se do trenutka hapšenja ponašao sasvim normalno.

Zločin se, podsetimo, dogodio u noći između 7. i 8. decembra u šabačkom selu Varna. Osumnjičeni je dobro poznavao žrtvu s obzirom da su i živeli u neposrednoj blizini, a kao motiv zločina spominje se koristoljublje.

- Ovo je zaista jezivo! Od kad je Sreten ubijen mi živimo u strahu. Svaki dan smo se pitali ko je mogao da ga ubije i zašto. Imali smo brojna scenarija kako je došlo do toga, a onda smo saznali da je komšija Darko uhapšen i to zbog ubistva - kaže za Kurir meštanka i nastavlja:

- Da čovek ne poveruje. Zamislite, Darka sam viđala nakon ubistva Sretena. Ma pre pet dana sam ga srela u prodavnici, lepo mi se javio. Svi su zanemeli kad su saznali ko je ubica, pa oni žive jedan preko puta drugog.

Kako nam potom objašnjava meštanka, osumnjičeni Darko D. je razveden i živi sa roditeljima.

- Darko je ranije bio oženjen, ali se pre neke tri godine razveo od supruge i vratio se da živi kod svojih roditelja. Niko od nas nije imao problema s njim, nismo znali da je on ubica - kaže sagovornica i dodaje:

- Radio je Darko u nekoj firmi u Šapcu, a tek sad sam saznala od drugih komšija da je imao porok, to prokleto kockanje. Čula sam da se promenio malo pre nego što se razveo. Ušao je u taj mračni krug i samo je vrteo novac i zaduživao se. Navodno, pozajmio je pare od Sretena i to nekoliko hiljada evra, jer je znao da je imućan, ali umesto da mu vrati dug, on ga je ubio. Strašno.

Drugi meštanin navodi da je Darko D. zavio u crno obe porodice.

- Darkova majka je bolesna i nedavno se operisala, crna ona. Ti ljudi mrava ne bi zgazili, a on ih je obrukao za ceo život. Žao mi ih je, ali još žalije mi je komšija Petrovića koji su ostali bez Sretena. Sve se može rešiti, ali ovako nikako. Niko nikom ne treba da sudi, ako ga je ubio, treba da robija - kaže sagovornik i dodaje:

- Nama je kao komšijama jako teško, jer poznajemo i jedne i druge.

Da podsetimo, Darko D. je uhapšen nakon poklapanja njegovog DNK uzorka, koji je uzet nakon što je on uhapšen zbog sumnje da je izvršio razbojništvo i tešku krađu tokom decembra ove godine, sa DNK profilom uzetim sa čaura sa mesta ubistva Sretena Petrovića.

Autor: Aleksandra Aras