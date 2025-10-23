POSLE LIKVIDACIJE 'ŠKALJARCA' OSVANULA MISTERIOZNA PORUKA: Likuju, ali ćeš im i dalje lediti krv u žilama, a onda zaključak na španskom!

Filip Ivanović (34) ubijen je u Beogradu samo 20 dana posle ubistva brata Andrije (36) na Cetinju

Pripadnik "škaljarskog klana" Filip Ivanović (34) brutalno je ubijen 16. oktobra u Beogradu, a u moru čitulja objavljenih nakon likvidacije pripadnika ozloglašenog klana, jedna poruka posebno je privukla pažnju. Ni potpis, ni ime, ni ikakav trag o tome ko je poruku napisao, međutim, misteriznost pojačava i poslednja rečenica napisana na španskom jeziku.

- Likuju, ali ćeš im i dalje lediti krv u žilama. Lik i senka tvoja proganjaće zle duše ovog prokletog vremena gde nema mesta za hrabre. Velikani kao ti odlaze u večnost, dokazujući da hrabrost i junačko srce nisu u domenu kukavičluka. Pratićemo primer tvoje plemenitosti i prijateljstva i tako ćeš ti, brate moj, živeti kroz sve što će doći, a čemu smo naredni. Teška srca pišem ove reči, ali sa ponosom što sam te imao! Ne zaboravi nikad, bio si i bićeš, najveći. Volim te - piše u nepotpisanoj čitulji ispod čega je dodato velikim slovima "Hasta siempre comandante"(Zbogom zauvek komandante) gde se, kako kažu upućeni u prilike, krije skrivena poruka članovima klana, navodno ističući da je u ovim trenucima najvažnija lojalnost među pripadnicima grupe sada kada je otišao jedan od glavnih.

Podsetimo, u poslednja dva meseca ubijena su petorica pripadnika škaljarskog klana, a sve ukazuje na to da se rat sa kavčanima, odnosno, između dve zaraćene strane, rasplamsava.

Pripadnici škaljarskog klana takođe su se oprostili od ubijenog saradnika, a Savo Lipovina i Stefan Kovač samo su neka od imena koja se pojavljuju u potpisu čitulja.

- Put ti nije bio lak, al' si išao ispravno do kraja! Neka ti zemlja bude laka, hajduče, a njima savest, ako je imaju, teža od kamena! Nećemo te zaboravit, nikad! - u potpisu Savo Lipovina, navodni pripadnik škaljarskog klana.

Stefan Kovač, koji takođe, prema operativnim podacima policije, važi za visokorangiranog člana škaljarskog klana, oprostio se od Ivanovića.

- Hvala ti na bezuslovnoj podršci od djetinjstva. Bila je čast imati te za druga i brata. Bio si prisutati u svim bitnim događajima u mom životu. Još jednom hvala, ljudska veličino - ovu čitulju potpisuje Stefan Kovač sa porodicom.

Pored dobro poznatih imena, još jedno je privuklo pažnju, a reč je o Vladanu Radomanu koji je u oproštaju od Filipa napisao: "Brate moj, neka ti je večna slava. Porodici Ivanović, s velikim žalom, izražavam svoje najdublje saučešće".

Inače, protiv Radomana je, crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog sumnje da je sa ubijenim Filipom Ivanovićem organizovao kriminalnu grupu koja se osim za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića tereti i da je planirala likvidaciju Vasa Gazivode, oca pokojnog Andrije, zatim Miloša Jovanovića, Kića Paovića i Aleksandra Jabučanina.

- Vladan Radoman je rođeni brat Gorana Radomana, prve žrtve rata kavačkog i škaljarskog klana, koji je ubijen u februaru 2015. u zgradi na Novom Beogradu. Interesantno je da je Bojan Mirković, zbog čijeg se ubistva sudilo Ivanoviću u Beogradu, navodno neko vreme radio kao obezbeđenje udovice Gorana Radomana i njihove dece - podseća sagovornik Kurira.

Oglasio se 3. brat

Filipov i Andrijin mlađi brat, Ilija Ivanović, takođe poznat javnosti i u kriminogenoj sredini, oglasio se nakon bratovljevog ubistva.

- Heroju moj, leti nam bratu u zagrljaj, leti onako gordo i prkosno kao što si uvek činio. Bićeš uvek najveći među najvećima.

Zauvek moji anđeli čuvari. Beskrajno te volim, ponosu bratov! Tvoj Ilija - napisao je on.

Braća ubijena za manje od mesec dana

Podsetimo, Filip Ivanović (33) ubijen je 16. oktobra u luksuznom naselju Beograd na vodi. Napadač mu je prišao i pucao mu direktno u glavu, nakon čega je uhapšen ubrzo i to nedaleko od mesta zločina. Prema nezvaničnim informacijama, Filip se u trenutku ubistva krio u Beogradu, pošto je ranije pobegao iz kućnog pritvora.



Njegov brat Andrija Ivanović likvidiran je svega tri nedelje ranije na Cetinju, dok je izlazio iz stana zajedno sa Stefanom Beladom, takođe povezanim sa škaljarskim klanom.

Prema prema pisanju crnogorskih medija, Andrijin i Filipov najmlađi brat Ilija (25) pre tri godine je osuđen u Španiji na višegodišnju robiju zbog šverca kokaina!

- Ilija Ivanović je pre nekoliko godina uhapšen u Španiji u velikoj međunarodnoj akciji protiv narko-kartela. Tada je, prema pisanju španskih medija, zaplenjeno više od 400 kilograma kokaina. Nakon hapšenja, nestao je iz javnosti, ne zna se da li je na slobodi, u zatvoru ili u bekstvu - kaže izvor i dodaje da je treći brat Ivanovića takođe obuhvaćen i optužnicom crnogorskog tužilaštva i tereti se da je kao pripadnik kriminalne grupe brata Filipa, podstrekavao pokojnog Bobana Sjekloću na ubistvo pripadnika Specijalnog policijskog odeljenja.

- Ivanović je 5. juna 2020. godine sugerisao Sjekloći preko kriptovane Skaj aplikacije da ispod tri policijska vozila stavi po dva kilograma eksploziva, te kada budu u pokretu i prolazili kroz naselje Belveder, aktivira eksploziv kako bi ih ubio - navodi se u crnogorskoj optužnici.

Autor: D.Bošković