Da su samo otišli ranije… Prijatelj slomljen posle smrti porodice Živković: Spremaju tri kovčega, niko ne može da veruje!

U noći između subote i nedelje, oko sat vremena posle ponoći, na raskrsnici Ulica heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu, dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila cela porodica Živković - Bojan (43), njegova supruga Dijana i njihov devetogodišnji sin.

Prema prvim informacijama, u njih se zakucao pijani i drogirani vozač iz Brčkog, Nikola Đ. (24), koji je prošao na crveno svetlo vozeći "audi" velikom brzinom. Od siline udarca, njihov "hjundaji" je odbačen u betonsku banderu i semafor, dok je "audi" produžio pravo i zaustavio se.

Porodica je te večeri bila na večeri kod prijatelja. Kako kažu bliski poznanici, razmišljali su da krenu ranije kući, ali im je bilo lepo i ostali su duže. „Da su samo otišli ranije… možda bi danas bili živi“, kaže prijatelj nastradalog policajca Bojana.

Vozač "audija" prošao je sa lakšim povredama, dok je njegov suvozač Jovan P. (24) zadobio teške telesne povrede i lekari mu se bore za život u Urgentnom centru.

Porodica i prijatelji su u šoku. „Tri kovčega treba da se spreme. Ne znam kako da izjavim saučešće, nemam snage“, kaže jedan od Bojanovih prijatelja.

Bojan je bio saobraćajni policajac, poznat i poštovan među kolegama. Njegova supruga Dijana i sin bili su, kako kažu prijatelji, njegova zvezda i junak.

Osumnjičenom Nikoli Đ. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. Istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov