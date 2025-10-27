AKTUELNO

Hronika

Da su samo otišli ranije… Prijatelj slomljen posle smrti porodice Živković: Spremaju tri kovčega, niko ne može da veruje!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs. društvene mreže ||

U noći između subote i nedelje, oko sat vremena posle ponoći, na raskrsnici Ulica heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu, dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila cela porodica Živković - Bojan (43), njegova supruga Dijana i njihov devetogodišnji sin.

Prema prvim informacijama, u njih se zakucao pijani i drogirani vozač iz Brčkog, Nikola Đ. (24), koji je prošao na crveno svetlo vozeći "audi" velikom brzinom. Od siline udarca, njihov "hjundaji" je odbačen u betonsku banderu i semafor, dok je "audi" produžio pravo i zaustavio se.

Porodica je te večeri bila na večeri kod prijatelja. Kako kažu bliski poznanici, razmišljali su da krenu ranije kući, ali im je bilo lepo i ostali su duže. „Da su samo otišli ranije… možda bi danas bili živi“, kaže prijatelj nastradalog policajca Bojana.

Vozač "audija" prošao je sa lakšim povredama, dok je njegov suvozač Jovan P. (24) zadobio teške telesne povrede i lekari mu se bore za život u Urgentnom centru.

Porodica i prijatelji su u šoku. „Tri kovčega treba da se spreme. Ne znam kako da izjavim saučešće, nemam snage“, kaže jedan od Bojanovih prijatelja.

Bojan je bio saobraćajni policajac, poznat i poštovan među kolegama. Njegova supruga Dijana i sin bili su, kako kažu prijatelji, njegova zvezda i junak.

Osumnjičenom Nikoli Đ. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. Istraga je u toku.

Video: Foto/MUP Srbije

pročitajte još

POTRESNA SCENA NA RASKRSNICI SMRTI: Policajci se oprostili od kolege koji je poginuo sa porodicom kod kule West 65! (FOTO+VIDEO)

Autor: Dalibor Stankov

#AUDI

#Bojan Živković

#Brčko

#Dijana Živković

#MUP

#Nikola Đ.

#Novi Beograd

#Prijatelji

#Saobraćajna nesreća

#Tragedija

#Urgentni centar

#Večera

#West 65

#crveno svetlo

#dete poginulo

#hjundaji

#pijani vozač

#porodična tragedija

POVEZANE VESTI

Hronika

'ZAKON O BEZBEDNOSTI MORA DA SE POOŠTRI' Mijatović o velikom broju tragedija na putu Srbije: Oduzimanje vozila i dozvola bi nesavesne vozače DOZVALO P

Društvo

POTRESNA SCENA NA RASKRSNICI SMRTI: Policajci se oprostili od kolege koji je poginuo sa porodicom kod kule West 65! (FOTO+VIDEO)

Hronika

Neopisiva TUGA nakon pogibije tročlane porodice na Novom Beogradu, Bojanovi prijatelji nemi od bola

Hronika

OVO JE PORODICA KOJA JE POGINULA NA NOVOM BEOGRADU Pijani vozač se zakucao u njihov automobil: Policajac Bojan, njegova supruga i sinčić STRADALI NA L

Hronika

SAV UŽAS U NEKOLIKO FOTOGRAFIJA: Stravičan prizor na mestu gde je poginula tročlana porodica

Hronika

'NISAM ZNAO DA JE TO POSLEDNJI PUT' Prijatelj poginulog policajca progovorio o trenucima pre jezive nesreće na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)