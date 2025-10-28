Iz imućne je porodice, ne izlazi iz teretane i klubova: Meštani Brčkog o vozaču 'audija smrti'!

U vozilu marke „Audi A4“ kojim je upravljao osumnjičeni Nikola Đ. (24), nalazio se i njegov dugogodišnji prijatelj Jovan P., kome se lekari trenutno bore za život.

Nikola Đ. je osumnjičen da je u subotu uveče, pod dejstvom alkohola i narkotika, izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu u kojoj je poginula tročlana porodica.

Nesreća se dogodila 25. oktobra, sat vremena iza ponoći, na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65. Prema dosadašnjim informacijama, Nikola Đ. je upravljajući „audijem“ prošao kroz crveno svetlo pri brzini od 132 km/h i direktno se zakucao u „hjundai“ u kojem su se nalazili saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin. Sva trojica su preminuli na licu mesta.

Meštani Brčkog za Kurir kažu da Nikola potiče iz imućne porodice:

– Potiče iz imućnije porodice iz Brčkog, na momente je delovao kao bahat momak, ne izlazi iz teretane i klubova... Porodica ima neke lokale po gradu. Otac valjda drži kafić, majka butik. Svi ih znaju, a Nikola i povređeni Jovan koji je bio s njim u kolima, poznaju se skoro ceo život, kaže jedan od sagovornika.

Dodaje da je Nikola završio fakultet i da je u poslednje vreme živeo u Beogradu, dok je Jovan studirao u Novom Sadu. Jovan ima brata i sestru koji takođe žive u Brčkom.

Nakon nesreće, na lice mesta odmah su stigli policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći. Nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt porodice u „hjundaiju“. Vatrogasci su morali da seku lim vozila kako bi došli do deteta koje je od siline udarca završilo u gepeku.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Teško povređeni Jovan P. je sanitetom prevezen u bolnicu, dok je Nikoli Đ. određeno zadržavanje do 48 sati. Danas je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu povodom ove tragedije. Utvrđeno je da je u trenutku nesreće imao 1,76 promila alkohola u krvi.

Na saslušanju je iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije izneo odbranu. Na teret mu se stavlja krivično delo – teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Autor: Dalibor Stankov