MUP NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PRETNJE POLICIJI U VALJEVU: Tokom protesta osvanula poruka 'Smrt pandurima' na prozoru!

Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje pretnje koje su večeras tokom neprijavljenog javnog okupljanja upućene policijskim službenicima u Valjevu.

Grupa građana, koja se okupila ispred Valjevske gimnazije, kretala se gradskim ulicama privremeno blokirajući saobraćaj. Tokom zaustavljanja ispred Policijske uprave na prozor zgrade ostavljen je papir sa uvredljivom i pretećom porukom „Morti sbirri“ (smrt „pandurima“).

MUP naglašava da je upućivanje pretnji policijskim službenicima apsolutno neprihvatljivo i da zahteva reakciju nadležnih državnih organa.

Resorno ministarstvo poručuje da će nastaviti da dosledno štiti integritet i bezbednost svakog pripadnika policije.

Autor: Dalibor Stankov