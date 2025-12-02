OVAJ DETALJ KRIJE ISTINU O SMRTI ANE VOLŠ?! Brajan u noći kada je 'nestala' na internetu pretraživao sve o poznatom SERIJSKOM UBICI

Drugog dana suđenja Brajanu Volšu optuženom za ubistvo supruge, imigrantkinje iz Srbije Ane Volš tužilaštvo je navelo da je onnavodno pretraživao Gugl tragajući za informacijama o uklanjanju ljudskih posmrtnih ostataka.

Prema tvrdnjama tužilaštva Volš (50) je ubio svoju suprugu Anu nakon što je navodno otkrio njenu ljubavnu aferu sa Vilijamom Fastovom, Aninim prijateljem iz Vašingtona.

Policajac Nikolas Gvarino rekao јe tokom svedočenja da su analizom Brajanovog laptopa otkrili da јe Volš na Guglu pretraživao Patrika Kirniјa - poznatog kao "ubica sa kesama za smeće".

Gvarino јe rekao da јe posetio Vikipediju gde je čitao o Kirniјu, seriјskom ubici koјi јe svoјe žrtve bacao u kese za smeće.

Nakon što јe sudiјa odbio prigovor odbrane, Gvarino јe rekao da je Patrik Kirni bio nazvan "ubica sa kesama za smeće".

Tokom uvodnih reči, tužilaštvo јe tvrdilo da јe Volš bacio crne kese za smeće u konteјner u blizini kuće svoјe maјke, u kojima se sumnja da su najverovatnije bili delovi Aninog tela.

Rečeno je da je policiјa 9. januara pronašla niz predmeta koјe јe Volš navodno bacio, uključuјući odelo od Taјveka, testeru za metal, sekiricu i nekoliko predmeta sa DNK tragovima Braјana i Ane Volš na njima.

Tužioci tvrde da postoje dva moguća motiva za zločin - prvi, da je Volš otkrio ljubavnu aferu svoje supruge i Vilijama Fastova, agenta za nekretnine iz Vašingtona koji bi trebalo da svedoči u četvrtak i drugi, da je verovao da će, ako njegova supruga smrtno strada, a on ostane jedini staratelj njihovo troje dece, imati šansu da izbegne zatvor po saveznoj presudi za prevaru sa umetničkim delima.

Posmrtni ostaci Ane Volš nikada nisu pronađeni, a Brajan Volš je optužen da je ubio Anu, rasparčao i sakrio njeno telo nakon što je došao do informacija o muškarcu sa kojim ga je ona navodno varala. Brajan Volš je već priznao krivicu za blaža krivična dela - ometanje policije i nezakonito premeštanje ljudskih posmrtnih ostataka.

U slučaju da Volš bude proglašen krivim za ubistvo supruge preti mu doživotna kazna zatvora bez prava na uslovni otpust.

Ko je Patrik Kirni?

Američki serijski ubica Patrick Kirni, poznat kao "Trash‑Bag Killer", ubio je najmanje 28 mladih muškaraca i dečaka u južnoj Kaliforniji, prema njegovom priznanju.

Kirni je birao svoje žrtve među osobama koje bi prihvatile da se provozaju s njim, često su to bili putnici na auto‑stopu ili posetioci barova. Nakon što bi ih navukao u automobil, pucanjem u glavu ih je likvidirao, a zatim je tela raskomadao i delove umotavao u kese za smeće koje je potom odbacivao duž autoputeva.

Njegova serija zločina okončana je 1. jula 1977. godine, kada se sam predao policiji. Tokom policijske istrage priznao je najmanje 28, ubistava a vlastima je otkrio i lokacije više mesta bacanja tela.

Na sudu je 1978. godine osuđen po 21 tački prvostepenog ubistva. Dobio je 21 uzastopnu doživotnu kaznu, a osuđen je i za nekrofiliju i teška krivična dela protiv tela.



