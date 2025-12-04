PRIKAZAN SNIMAK BRAJANA VOLŠA NAPRAVLJEN DVA DANA POSLE ANINOG NESTANKA! Evo šta je porota videla: U kesama se nalazili ključni dokazi (VIDEO)

Tužioci su u sudnici pustili snimak sa nadzorne kamere za koji tvrde da prikazuje Brajana Volša kako baca nekoliko kesa u kontejner posle nestanka njegove supruge, rođene Beograđanke, Ane Volš. Snimak je nastao dva dana nakon Aninog nestanka.

Kako su naveli, u tim kesama je policija pronašla dokaze uključujući Aninu odeću, njenu karticu o vakcinaciji, iscepani tepih iz njihove kuće i testeru.

Kako se vidi na snimku, Brajan dolazi svojim džipom, parkira se, a onda izlazi iz auta i iznosi kese. Nakon što ih baci, Brajan se vraća u svoj automobil i odlazi.



Šta je sve pronađeno u kesama

Jedan od ključnih svedoka bio je veštak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu.

🎥:Prosecutors played this surveillance video in court that they allege shows Brian Walshe throwing several heavy bags into a dumpster where police later recovered evidence including his wife's clothing, vaccine card, a chopped up rug from their home — and a hacksaw. https://t.co/kb6Hb2MyyO pic.twitter.com/GCu4S97p5g — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) 04. децембар 2025.

On je juče u toku suđenja opisao sadržaј kesa za smeće koјu јe pregledao na deponiјi.

- U prvoj kesi našli smo zelene čizme, јaknu, narukvicu, crnu tašnu, crni novčanik, slušalice, čarape i par ključeva od 'folksvagena'. U drugoј kesi bila su dva peškira sa crvenkasto-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U sledećoj kesi je bio beli ogrtač sa crvenkasto-smeđim mrljama, a u četvrtoj dva para papuča sa istom bojom mrlja - rekao je Guld.

On je zatim rekao da su u petoј vreći bili su komadići izmeta sa crvenkasto-smeđim mrljama.

- U šestoј vreći bilo јe јoš komada vune sa sličnim mrljama, kao i belo Tivek odelo i zaštitne naočare - objasnio je on.

Takođe јe rekao da јe u smeću pronađeno tkivo, odnosno materijal koji je potenciјalno ljudska koža.

- U osmoј vreći nalazili su se čekić, makaze za žicu, sekirica i testera za metal sa crvenkasto-smeđim mrljama - rekao јe Guld.

Autor: D.Bošković