AKTUELNO

Hronika

PRIKAZAN SNIMAK BRAJANA VOLŠA NAPRAVLJEN DVA DANA POSLE ANINOG NESTANKA! Evo šta je porota videla: U kesama se nalazili ključni dokazi (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Greg Derr ||

Tužioci su u sudnici pustili snimak sa nadzorne kamere za koji tvrde da prikazuje Brajana Volša kako baca nekoliko kesa u kontejner posle nestanka njegove supruge, rođene Beograđanke, Ane Volš. Snimak je nastao dva dana nakon Aninog nestanka.

Kako su naveli, u tim kesama je policija pronašla dokaze uključujući Aninu odeću, njenu karticu o vakcinaciji, iscepani tepih iz njihove kuće i testeru.

Kako se vidi na snimku, Brajan dolazi svojim džipom, parkira se, a onda izlazi iz auta i iznosi kese. Nakon što ih baci, Brajan se vraća u svoj automobil i odlazi.


Šta je sve pronađeno u kesama

Jedan od ključnih svedoka bio je veštak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu.

On je juče u toku suđenja opisao sadržaј kesa za smeće koјu јe pregledao na deponiјi.

- U prvoj kesi našli smo zelene čizme, јaknu, narukvicu, crnu tašnu, crni novčanik, slušalice, čarape i par ključeva od 'folksvagena'. U drugoј kesi bila su dva peškira sa crvenkasto-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U sledećoj kesi je bio beli ogrtač sa crvenkasto-smeđim mrljama, a u četvrtoj dva para papuča sa istom bojom mrlja - rekao je Guld.

On je zatim rekao da su u petoј vreći bili su komadići izmeta sa crvenkasto-smeđim mrljama.

- U šestoј vreći bilo јe јoš komada vune sa sličnim mrljama, kao i belo Tivek odelo i zaštitne naočare - objasnio je on.

Takođe јe rekao da јe u smeću pronađeno tkivo, odnosno materijal koji je potenciјalno ljudska koža.

- U osmoј vreći nalazili su se čekić, makaze za žicu, sekirica i testera za metal sa crvenkasto-smeđim mrljama - rekao јe Guld.

Autor: D.Bošković

#Suđenje

#brajan vols

#dokazi

#kese

#snimak

POVEZANE VESTI

Hronika

POJAVIO SE MISTERIOZNI SVEDOK NA SUĐENJU: Odbrana Brajana Volša sprema pakleni plan koji bi mogao da preokrene sve?

Hronika

Brajan Volš ni danas neće pred sudiju zbog Aninog ubistva! Odloženo ključno ročište, bolnica traži OVO

Hronika

OTKRIVEN MOTIV UBISTVA ANE VOLŠ? Isplivali novi detalji iz istrage: Brajana gugl pretraga šalje na robiju

Hronika

MISLIO DA SE 'IZVUKAO' ALI GA SITNICA ODALA: Muž ubijene Beograđanke Ane Volš uputio zahtev sudu, ODMAH dobio oštar odgovor - TELO I DALJE NIJE NAĐENO

Hronika

'Nisam znala da je priznao' Oglasila se majka Ane Volš nakon Brajanovog priznanja

Hronika

DVE GODINE OD MISTERIJE NESTANKA I UBISTVA ANE VOLŠ: Suđenje Brajanu zakazano za oktobar 2025.