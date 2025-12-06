AKTUELNO

MUŠKARAC POGOĐEN SA 8 METAKA, BORE MU SE ZA ŽIVOT: Novi detalji pucnjave na Novom Beogradu, policija traga za napadačem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta, Tanjug, Youtube printscreen ||

N. K. (30), navijaču Partizana, koji je večeras upucan u restoranu na Novom Beogradu, bore se za život i hitno je upućen na operaciju.

N.K. je teško ranjen u stomak, a pogođen je sa 8 metaka, piše Kurir.

Nepoznata osoba ispalila je šaržer metaka u njega, a kako piše Tanjug on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Podsetimo, Alajbegović, bivši vođa navijača Partizana, najmanje deset puta se našao na meti napadača.

Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu.

Foto: Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva

Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.

ALIBEG BIO META NAPADA U RESTORANU NA NOVOM BEOGRADU?! Bivši vođa navijača Partizana preživeo 10 atentata, poslednje hapšenje 'Vračaraca' bilo zbog nj

Autor: M.R.

