MUŠKARAC POGOĐEN SA 8 METAKA, BORE MU SE ZA ŽIVOT: Novi detalji pucnjave na Novom Beogradu, policija traga za napadačem (VIDEO)

N. K. (30), navijaču Partizana, koji je večeras upucan u restoranu na Novom Beogradu, bore se za život i hitno je upućen na operaciju.
N.K. je teško ranjen u stomak, a pogođen je sa 8 metaka, piše Kurir.
Nepoznata osoba ispalila je šaržer metaka u njega, a kako piše Tanjug on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.
Podsetimo, Alajbegović, bivši vođa navijača Partizana, najmanje deset puta se našao na meti napadača.
Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu.
Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.
