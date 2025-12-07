RAT 'NAVIJAČA' BEZ PRIMIRIJA U mladića (30) koji je sedeo sa Alibegom ispaljena KIŠA METAKA, a svi su primetili potez nakon PUCNJAVE

U Beogradu se već godinama odvija tihi, ali izuzetno opasan rat navijačkih grupa. Poslednji se dogodio sinoć gde je navijač Partizana N.K. (30) upucan usred restorana Durmitor sa više metaka, naočigled svih ljudi koji su sedeli u objektu, ali i Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, bivšeg vođe navijačke grupe "Zabranjeni".

Ono što je svima privuklo pažnju, jeste da je Nenad, odmah nakon pucnjave otišao do svog automobila kako bi proverio, kako se sumnja, da li je eksploziv postavljen ispod njegovog vozila.

Sinoć je na Novom Beogradu u poznatom restoranu upucan navijač N.K. (30) koji je sedeo sa bivšim vođom grupe "Zabranjeni" Nenadom Alajbegovićem poznatijim kao Alibeg.

Do pucnjave je došlo usred restorana, a kada je muškarac sa kapuljačom na glavi otvorio vatru na N.K. (30), Alibeg je pobegao uz stepenice.

Ipak, ono što je svima privuklo pažnju jeste da je Alibeg odmah nakon pucnjave otišao do svog automobila i čučnuo, kako se sumnja, da bi proverio da li je ispod njega postavljen eksploziv. Ova činjenica govori da ratu navijača nema primirja ni čitavih 5 minuta.

Čitav šaržer ispaljen u mladića

Podsetimo, sinoć oko 21 čas u ugostiteljskom objektu "Durmitor" na Novom Beogradu došlo je do pucnjave. Nepoznato lice pucalo na je na muškarca (30) , nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu.

Povređeni je prevezen u bolnicu na reanimaciju u teškom stanju, a odmah je pokrenuta akcija "Vihor 3".

Na licu mesta sinoć je sve vrvelo od policije, a ovo su prve fotografije i snimci sa lica mesta.

Ušao sa kapuljačom i zasuo mladića mecima

Kako pričaju očevici, muškarac je ušao sa kapuljačom na glavi i prišao stolu za kojim su sedeli Alajbegović i N. K. (30).

- Gledao je u telefon, a onda zastao izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca - priča očevidac.

- Pucač je stajao 45 sekundi iza njih, a kada se N.K. okrenuo i pogledao ga, on je prišao i zapucao - dodaje očevidac.

Oni su, kako dodaje, sedeli do toaleta, pored šanka i ulaza u kuhinju na prvom nivou.

Podsetimo, pre samo dve nedelje, tačnije 22. novembra na Novom Beogradu ubijen je i Tadija Pantić (23), koji je takođe bio navijač Partizana.

Autor: S.M.