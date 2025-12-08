NEMANJA KRSTIĆ IZREŠETAN SA 8 METAKA! Navijač Partizana sedeo pored čoveka koji je preživeo desetine atentata

Krvavi obračun u kriminalnom podzemlju ponovo je šokirao javnost kada je su subotu oko 21 čas u restoranu „Durmitor“ na Novom Beogradu, izrešetan navijač Partizana Nemanja Krstić (30).

On je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je operisan i nalazi se u teškom stanju. Nezvanično, u njega je ispaljeno osam metaka od kojih su tri završila u stomaku.

Policija traga za mladića koji je pucao u punom restoranu.

Alajbegović pobegao od napadača

Meta ovog brutalnog napada bio je najverovatnije bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, čovek poznat po tome što je preživeo desetine atentata u poslednjih nekoliko godina.

Prema svedočenjima očevidaca, napadač je nosio kapuljaču i prišao je stolu na prvom nivou restorana, blizu toaleta, gde su sedeli Krstić i Alajbegović. Nepoznati muškarac je najpre stajao iza njih oko 45 sekundi, navodno gledajući u telefon, pre nego što je iznenada započeo pucnjavu.

Čim je napadač izvukao pištolj, Alajbegović je reagovao instinktivno i uspeo je da pobegne uz stepenice, izbegavajući smrtonosne hice. Napadač se zatim fokusirao na Nemanju i ispalio u njega ceo šaržer – osam metaka – u predelu stomaka i ekstremiteta. Policija je odmah blokirala šire područje Novog Beograda i traga za počiniocem ovog pokušaja ubistva.

Ko je Alibeg?

Bio je jedan od vođa navijačke grupe Partizana "Zabranjeni", koja je godinama u sukobu sa suparničkom frakcijom "Alkatraz".

U vreme ranjavanja 2020. godine imao je 39 godina, a 2025. godine mediji ga spominju kao 44-godišnjaka.

U medijima se navodi da ima "debeo kriminalni dosije".

Iza sebe ima više od 60 (po nekim izvorima 67-68) krivičnih prijava i u evidenciji je naveden kao narkodiler.

Prvi put je privođen kada je imao samo 12 godina.

Osuđen je više puta na zatvorske kazne zbog nanošenja teških telesnih povreda, posedovanja nelegalnog oružja i privrednog kriminala.

Hapšen je i u inostranstvu (npr. u Banjaluci, gde se skrivao zbog razbojništva, a kod njega je pronađena veća količina ekstazija i marihuane).

Služio je zatvorsku kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja i eksplozivnih naprava (osuđen na 7 godina i četiri meseca), a iz zatvora je izašao u martu 2025. godine.

Višestruke mete i pokušaji ubistva

Nenad Alajbegović je poznat po tome što je višestruko bio meta napadača, preživevši, prema medijskim izveštajima, najmanje 10 pokušaja ubistva/atentata.

Hronologija:

Jul 2010. godine: Organizovana mu je sačekuša ispred zgrade u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu. Pucano je na njega, ali sva tri ispaljena metka su ga promašila.

Januar 2020. godine: Teško ranjen u pucnjavi na Novom Beogradu (Ulica narodnih heroja), kada je bio sa prijateljem (Halabrinom) koji ga je odvezao u Urgentni centar. Napadač je koristio silikonsku masku.

Jun 2020. godine: Ranjen u nogu ispred svoje zgrade.

Novembar 2020. godine: Ponovo meta napada.

Jul 2025. godine: Na njega je pucano u Ulici narodnih heroja, nepoznati napadač ispalio je više projektila u pravcu njegovog automobila, ali je ostao nepovređen. Napad se desio samo četiri meseca nakon što je izašao iz zatvora.

Povezanost sa kriminalnim grupama i svedočenja

"Vračarski klan": Pripadnici ove kriminalne grupe osumnjičeni su da su pokušali da ubiju Alajbegovića tri puta tokom 2020. godine. U presretnutim "Skaj" porukama, koje su korišćene u optužnici, pominjano je i planiranje njegove likvidacije.

Aleksandar Halabrin: Alajbegović je bio prijatelj ubijenog Aleksandra Halabrina, čije se telo pronađeno nakon nestanka 2020. godine, a za čije ubistvo se sudi "vračarskom klanu".

Halabrin je bio sa Alajbegovićem kada je ranjen u januaru 2020. godine.

Alajbegović je svedočio na suđenju "vračarcima" o svom poznanstvu sa Halabrinom, tvrdeći da je Halabrin jedno vreme živeo kod njega.

Mediji su izveštavali o "Skaj" porukama u kojima pripadnici klana komentarišu da će "i Alibeg brzo" kod druga, aludirajući na Halabrinovo ubistvo.

Nesarađivanje sa policijom

Mediji često navode da Alajbegović, nakon ranjavanja, nije želeo da sarađuje sa policijom ili da otkrije ko bi mogao da stoji iza napada. Sumnja se da namerava da "nesuglasice" reši sam, što dovodi do nastavka obračuna.

