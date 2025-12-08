BRAJAN I DECA BILI KORISNICI ANINOG OSIGURANJA: Direktorka firme u kojoj je radila sada ubijena Beograđanka, otkrila njena primanja

Pred nadležnim sudom u Americi, danas je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu (50), optuženom da je 1. januara 2023. godine u porodičnoj kući u gradu Kohaset u Saveznoj državi masačusets, ubio suprugu Anu (37), rođenu Beograđanku.

Prošle nedelje, na početku suđenja, Brajanov advokat je kazao da je Ana umrla na spavanju i da je reč o iznenadnoj smrti. Tvrdio je da se njegov klijent uspaniočio, jer je mislio da mu niko neće verovati šta se dogodilo, zbog čega je uklonio Anino telo, koje do dan danas nije pronađeno.

Na današnjem ročištu saslušan je veštak medicinske struke, Ričard Atkinson, koji je, odgovarajući na pitanje Brajanovog advokata kazao "da ne može da donese konačan nalaz o uzroku i načinu smrti, bez obdukcije". Kada je reč o simptomu "iznenadne smrti", veštak je istakao niz stvari može da dovede do nje, uključujući fizički napor, seksualnu aktivnost, bolest, stres, duga putovanja i još mnogo toga. Pored toga je naveo nekoliko primera stanja koja mogu izazvati iznenadnu neočekivanu smrt, posebno među mladim ljudima, koji inače deluju zdravo.

Tokom današnjeg ročišta, svedočila je i Teretza Markeze, direktorka Odeljenja za ljudske resurse u firmi u kojoj je radila Ana Volš. Kazala je da je ona zaposlila Anu, da je najpre počela da radi u Bostonu u februaru 2022. godine, a da se posle nekih emsec dana prebacila da radi u njihivu direkciju u Vašingtonu.

- Osnovna godišnja plata Ane Volš je bila 220.000 dolara sa mogućnošću bonusa - kazala je Tereza Markeze, prenose američki emdiji. - Kompanija je obezbedila polisu životnog osiguranja vrednu dvostruko više od njenog godišnjeg prihoda. Korisnici su bili njen suprug Brajan i deca.

Svedok je kazala da je Ana bila dobar radnik i da ju je poslednji put videla 15. decembra 2022. na jednom događaju koji su organizovali u kancelariji. Navela je da se normalno ponašala, da je bila vesela i da je sa svima lepo komunicirala.



- Jedan od zaposlenih me je 4. januara 2023. obavestio da je Brajan Volš pozvao firmu, jer se nije nekoliko dana čuo sa Anom - navela je Markeze. - Pozvala sam ga, a zatim otišla do Anine kuće u Vašingtonu, da vidim da li je tamo. Tog dana sam s eviše puta sa Brajanom, u jendom od razgovora mi se učinilo kao da plače. Pozvala sam šefa obezbeđenja firme, koji mi je kazao da Brajan pozove policiju.

