ŠOK NA SUĐENJU BRAJANU VOLŠU ZA UBISTVO SUPRUGE! Ana bila zaljubljena u zajedničkog prijatelja?! Svedočio čovek koji ju je, osim Brajana, poslednji VIDEO ŽIVU

Džem Mutlu, porodični prijatelj koji je proveo Novu godinu sa Brajanom i Anom Volš u njihovom domu u Kohasetu nekoliko sati pre nego što je, kako se veruje, umrla, danas je svedočio na suđenju Brajanu za Anino ubistvo.

Veruje se da je upravo Mutlu poslednji koji je, osim Brajana, video Anu živu.

Mutlu je rekao da su on i Ana telefonom razgovarali o njenim "bračnim problemima" 29. decembra 2022. godine, neposredno pre okupljanja povodom Nove godine.

"Delimično je to bilo zbog toga što je zbog posla stalno putovala između Vašingtona i Kohaseta, što je uzimalo danak, i činjenica da Brajan nije mogao da napusti Masačusets", rekao je Mutli.

Dodao je da su ranije tokom leta vodili drugačiji razgovor o tome kako je slučaj prevare sa umetninama Brajana Volša uticao na njihov brak.

"Ana priznala da imaju bračne probleme"

Mutlu je agent za nekretnine koji radi u predgrađu Bostona. Prvo je upoznao Brajana Volša na predavanju iz liderstva, a Ana je takođe radila za njega dve godine. Mutlu je rekao da je bio blizak prijatelj i sa Anom i Brajanom kao parom, ali i pojedinačno sa oboma.

On je naveo da mu je Ana priznala da "imaju bračne probleme". Nekoliko puta se zagrcnuo dok je odgovarao na pitanja.

Prikazane su i fotografije kutije šampanjca koju Mutlu potpisuje zajedno sa Anom i Brajanom Volšom tokom njihove novogodišnje večere.

"Vau. 2022. Kakva godina! Ipak, još uvek smo ovde i zajedno. Hajde da 2023. bude najbolja godina do sada. Mi smo autori svojih života“, napisala je Ana na jednoj strani, dok je Brajan na drugoj napisao: "Za najbolji trijumvirat ikada". Mutlu je dodao: "Nema mesta gde bih radije bio osim ovde. Nova 2022."

Svedok je rekao da Ana nije imala povrede i da nije bio zabrinut za njeno fizičko zdravlje te noći.

"Ništa se nije videlo. Bila je praznična noć", rekao je.

Prvog dana 2023. Brajan Volš je poslao poruku Mutluu da ga obavesti da je Ana nestala. Rekao je da je otišla zbog hitne situacije na poslu. Mutlu je dodao da je pitao Volša da li su se on i Ana posvađali.

"Njegov odgovor je bio: 'Ne'. Da li je izgledalo kao da smo se posvađali? Bio si tamo", ispričao je Mutlu i nastavio:

"Nisam znao šta da mislim o tome. Bio sam u šoku. Rekao sam da morate da pozovete policiju, da morate da upozorite sve. Morate da obavestite našu zajednicu i da je moramo pronaći".

Kada su ga pitali o tonu Brajana Volša, Mutlu je odgovorio: "Njegov ton nije bio paničan".

"Ana priznala da je zaljubljena u vas?"

Tokom unakrsnog ispitivanja, advokatica odbrane Keli Pordžiz pokušala je da pokaže porotnicima da su Mutlu i Ana Volš imali blisko prijateljstvo i da su dugo radili zajedno, ali Brajan Volš nikada nije izrazio znake besa ili ljubomore zbog te veze.

Pordžiz je pitala Mutlua o jednom od saslušanja Brajana Volša na saveznom sudu (na suđenju za prevare sa umetninama). Mutlu je sedeo sa Anom Volš u sudnici i rekao da ju je držao za ruku tokom onoga što je opisao kao napeto saslušanje.

Advokatica odbrane je dodala da je Brajanova majka, Dajana, takođe tada bila u sudnici. Dajana je kasnije rekla Ani da je bila uznemirena što se držala za ruke sa Mutlu.

"Tačno", rekla je Mutlu.

Pordžiz je pokušala da pokaže porotnicima da se Ana zaljubila u Mutlua.

"U nekom trenutku dok je Ana radila za vas, Ana je priznala da je zaljubljena u vas?", upitala je.

Mutlu je rekao da se ne seća konkretno da je Ana Volše koristila tu frazu.

Podsetimo, prethodnih dana Anin poslodavac priznao je da imao aferu sa njom.

Autor: Iva Besarabić