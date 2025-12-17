OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U KAFANI U SMEDEREVU: Nakon svađe tukao čoveka DO SMRTI - Dosije mu je prepun, a u gradu ga svi dobro znaju

S.M. (48) koji je osumnjičen za ubistvo I.P. u kafani u Smederevu ima bogat dosije i već je osuđivan.

I.P., kako smo već pisali, pronađen je mrtav posle tuče u kafani, a za njegovo ubistvo je osumnjičen S.M. koji je bio u bekstvu. Da podsetimo, on je uhapšen juče ujutru u Grockoj, a kako je saopštilo Više tužilaštvo iz Smedereva, tereti se za teško ubistvo, ali i za još nekoliko krivičnih dela jer je tokom bekstva sa prijateljem M.Ć. napravio haos na benzinskoj pumpi, oteo vozača automobila i vozilo i opljačkao ga pre nego što ga je policija savladala.

- S.M. je u Smederevu poznat kao problematična osoba, a do sada je robijao za iznudu i razbojništvo. On je više puta privođen i građani veoma dobro znaju o kome je reč - kaže upoznat sa dešavanjima u Smederevu:

- Navodno, on je ranije radio kao obezbeđenje po smederevskim klubovima i kafićima.

Da podsetimo, zbog zločina u Smederevu uhapšeno je čak pet osoba kojima se na teret stavlja sedam krivičnih dela.

- S.M. je osumnjičen za teško ubistvo, ali i za nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, otmicu, prinudu i razbojništvo. On je, kako se sumnja, prilikom bekstva sa M.Ć. došao do benzinske pumpe, pravio haos i tukao radnike i ljude koji su se tu zatekli. Potom je pokušavao da ukrade kola da pobegne dalje, stao je na put, mahao vozačima i uspeo da ubedi D.J. da ih primi u kola i poveze ka Beogradu. Tokom vožnje oteo je novac preplašenom čoveku, ali ubrzo ih je presrela i zaustavila policija u Grockoj - podseća sagovornik.

Više javno tužilaštvo iz Smedereva saopštilo je danas i da su uhapšeni Lj.V., S.V. i S.M. koji su kritičnom prilikom bili u ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom muškarcu.

- Njima se na teret stavlja krivično delo nepružanje pomoći - saopšteno je.

Očevici tuče ispričali su juče da nikome ni na kraj pameti nije bilo da će se svađa u kafani završiti kobno.

- Sve se brzo odigralo, muškarci za dva stola su jedni drugima nešto dobacivali. Ubrzo je jedan od njih ustao i krenula je svađa. Delovalo je kao da su se ovako nešto pokoškali, međutim ubrzo je počela makljaža. Nije se videlo ko koga gura i udara. Ubrzo sam video da jedan čovek leži na zemlji - rekao je svedok.

