Opširnije o hapšenju vlasnika hotela i štamparije u Novom Pazaru

Ozbiljan incident dogodio se danas oko 13 časova u Ulici 28. novembra u Novom Pazaru, kada je patrola komunalne milicije, tokom redovnog obavljanja službenih dužnosti, bila izložena verbalnom i fizičkom napadu.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, komunalni policajci su u tom trenutku postupali u skladu sa zakonom, kontrolišući stanje na javnoj površini, uključujući i vozila koja su se nalazila na šetalištu.

Tokom tog postupanja, iz jednog objekta izašao je N. Š., vlasnik hotela i štamparije „New Elements“, koji je najprije verbalno napao pripadnike komunalne milicije, upućujući im psovke i uvrede.

Kako saznajemo, verbalni sukob je ubrzo eskalirao. N. Š. je potom fizički nasrnuo na komunalne policajce, zaletio se prema njima i tom prilikom zamahnuo rukom te udario jednog od službenika, pokušavajući da ih spriječi u vršenju službene dužnosti.

Nakon incidenta, na lice mjesta je pozvana policija, koja je reagovala i stavila situaciju pod kontrolu.

Osumnjičeni je priveden, a po nalogu nadležnog javnog tužioca zadržan je 48 sati, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Iz nadležnih institucija poručuju da je napad na komunalne policajce nedopustiv i da će svaki pokušaj nasilja nad službenim licima biti sankcionisan u skladu sa zakonom.

Takođe je istaknuto da komunalna milicija ima zakonska ovlaštenja da kontroliše i sankcioniše nepropisno korišćenje javnih površina, uključujući šetališta i pješačke zone. Istraga o ovom događaju je u toku, a više detalja, kao i eventualna kvalifikacija djela, biće poznati nakon daljeg postupanja tužilaštva.

Autor: S.M.