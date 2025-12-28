AKTUELNO

Hronika

'U POSLEDNJE VREME NIJE IZLAZIO IZ KUĆE' Prijatelji Aleksandra koji je nožem iskasapio roditelje otkrili šta se dešavalo pre zločina

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prijatelji Aleksandra V. (36) iz Kruševcau potpunom su šoku i van sebe nakon vesti da je ovaj uspešni mladić u porodičnom domu presudio roditeljima, a potom i sebi oduzeo život! Kako kažu, on nikada nije bio agresivna osoba.

- Aleksandar je bio dobar čovek, kulturan i fin, posvećen porodici i uvek bio tu da pomogne svima. Nedavno se odselio, a roditelje je redovno posećivao, međutim, poslednjih dana je bio bolestan i nigde nije izlazio, povukao se u kuću zbog prehlade, ali čuli smo se telefonom i sve je delovalo normalno. Juče nisam mogao da poverujem šta se desilo - priča za Kurir jedan od Aleksandrovih prijatelja.

Podsetimo, komšije su jutros prijavile da su zatekli telo mlađeg muškarca na pločniku zgrade. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju Aleksandar i da je skokom sa 7. sprata izvršio samoubistvo. Međutim, tu nije bio kraj lošim vestim.

Ugasio celu porodicu

Ulaskom u stan zgrade ispred koje je pronađeno njegovo telo, policija je zatekla i tela njegovih roditelja i krvavi nož kojim su iskasapljeni.

Foto: društvene mreže/privatna arhiva

- Koliko znam nije imao problema, ali čovek nikada ne zna šta se dešava u četiri zida neke porodice. On se bar nikada nije požalio, imao je dobar i stabilan posao i lepu vezu, čak je nedavno i verio devojku. Imali su velike planove, ne smem ni da zamislim kako je njoj. A on je ugasio celu porodicu u trenu - dodaje sagovornik.

Stanari okolnih zgrada rekli su ranije za Kurir da su čuli vriske, nakon čega je zavladala tišina koju su ubrzo prekinule sirene.

- Videli smo policiju kako ulazi, niko nam ništa nije govorio. Samo su rekli da je situacija ozbiljna, tek posle smo saznali da je, pored samoubistva, reč i o ubistvu. Ovo je miran kraj, nikada se ništa slično nije desilo - priča komšinica koja živi u neposrednoj blizini.

Na terenu su se nalazile i ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, nije bilo preživelih. Tela su izneta nakon višesatnog uviđaja, dok su forenzičari detaljno pregledali svaki deo mesta zločina.

Motiv krvoprolića još uvek nije poznat, s obzirom na to da nije bilo ranijih prijava nasilja u ovoj porodici, istraga je još uvek u toku.

Autor: M.R.

#Kruševac

#Roditelji

#Samoubistvo

#Ubistvo

#Zločin

POVEZANE VESTI

Hronika

'INSPEKTORI UŠLI U STAN PUN KRVI, BILI SU ZBUNJENI' Oglasile se komšije Aleksandra iz Kruševca koji je ubio roditelje, pa skočio sa zgrade: Još ne sme

Hronika

Iskasapio roditelje nožem, pa skočio u smrt, stan natopljen krvlju: OVO su novi detalji krvavog pira u Kruševcu

Hronika

BIZARNO! UBIO RODITELJE JOŠ PRE SEDAM DANA, ROĐAK OTKRIO HOROR: Sin zaklao majku i oca, pa prerezao vene u fotelji, uzeo i šerpu?! Isplivali novi deta

Svet

Otkriveno šta piše u oproštajnom pismu monstruma iz Graca: Decu pobio u školi, a OVO je motiv?!

Hronika

KRVAVO BADNJE VEČE: Navršavaju se tri godine od SVIREPOG ZLOČINA koji je potresao Srbiju: Dragan usmrtio suprugu lovačkom puškom pa se iskasapio nožem

Hronika

TUGA U ARANĐELOVCU: Muškarac (30) nađen mrtav, dvoje dece ostalo bez oca, OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO!