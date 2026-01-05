'VEĆINA NJIH SE POZNAVALA, RADILI SU ZAJEDNO U LOKALU!' Ambasador Srbije u Švajcarskoj otkriva detalje stravičnog požara - ovaj čin je Stefana koštao života

Veliki broj Srba iz dijaspore, prijatelja i kolega okupio se na ulicama Kran-Montane juče kako bi se poslednji put oprostili od hrabrog Stefana Ivanovića iz Ljiga koji se vodio kao nestao nakon požara u baru u ovom švajcarskom skijalištu, da bi na kraju bio i pronađen mrtav, kako je potvrdila porodica.

Podsetićemo, Stefan je u trenutku izbijanja požara uspeo da izadje iz bara, međutim kada je čuo da je unutra ostalo još mnogo zarobljenih, nekoliko puta se vraćao u vatrenu stihiju i spasavao druge da bi na kraju i sam ostao zarobljen vatrom. A dokle je stigla istraga koja ispituje uzrok požara i koje su najnovije informacije, za Kurir je otkrio ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović:

- Uzroci požara se još uvek ispituju. Naravno, postoje već špekulacije da su to bile te prskalice koje su bile na bocama šampanjca, koji su podizane visoko uvis, i da je navodno požar zahvatio plafon koji je vrlo brzo buknuo celom širinom i dužinom, tako da je zbog toga bilo toliko žrtava. Ljudi jednostavno nisu imali vremena da se evakuišu - kaže Trifunović i dodaje:

- Što se tiče našeg Stefana Ivanovića, njegova porodica je nama u ambasadi potvrdila da je on među preminulima na osnovu DNK analize, međutim mi još uvek nemamo zvaničnu potvrdu policije. Ono što znamo zvanično jeste da ima četiri povređena srpska državljanina koji su na lečenju, od kojih će dvoje biti prebačeno u Nemačku. Naša ambasada je na raspolaganju 24 sata dnevno. Mi aktivno pomažemo porodicama koje nam se obrate. Četiri osobe su povređene i one su van životne opasnosti, sa različitim stepenima povreda i opekotina.

Herojski čin Stefana Ivanovića

Stefan je inače radio kao obezbeđenje u klubu. Kada je izbio požar, najpre je izgurao nekoliko gostiju napolje na sigurno - a zatim se još jednom vratio u plamen kako bi spasao druge. Taj čin koštao ga je života:

- Nažalost, imamo i Stefana Ivanovića koji je, po pisanju švajcarske i naše štampe, bio zaista heroj, jer je utrčavao unutra i pokušavao da spase druge ljude. Poslednji put kada je ušao, više nije mogao da se spase i, nažalost, on je među preminulima. Većina njih su se međusobno poznavali. To su mladi ljudi godišta od 1997. pa na dalje i svi su se međusobno znali - kaže Trifunović i dodaje:

- Ne znamo tačno da li su svi radili u obezbeđenju, ali je očigledno da je većina njih radila u nekoj funkciji u tom lokalu. Njegova porodica se nama obratila za pomoć i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da im pomognemo. Kao što ste i sami rekli, mediji ga opisuju kao heroja koji je, nažalost, u svom dobročinstvu izgubio život.

