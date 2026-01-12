AKTUELNO

DEKA (88) PRONAĐEN MRTAV U BAŠTI RESTORANA NA AUTOKOMANDI: Seo da odmori, zaspao i više se nije probudio

U Beogradu je ranim poslepodnevnim časovima pronađeno beživotno telo muškarca nedaleko od kružnog toka na Autokomandi.

Nezvanično, reč je o 88-godišnjem muškarcu, koji je pronađen u bašti jednog lokala brze hrane, prenosi Blic.

Kako smo uspeli da saznamo, muškarac je sinoć posle završetka radnog vremena došao da odmori, od umora je zaspao i više se nije probudio.

Nije poznato šta je tačan uzrok smrti, a policija je izašla na lice mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, biće urađena obdukcija tela.

O ovome je obavešten i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

