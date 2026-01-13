'PUCAO NA BABU I DEDU ZBOG DELA KUĆE KOJI SU MU DUGOVALI!?' Najnoviji detalji krvavog pira na Zvezdari: Roditelji ih ostavili kao male, majka ima novu porodicu

Maloletnik koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i dedu, a potom i sebi u glavu, podlegao je povredama. Njegov otac kome se na teret stavlja zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, brani se ćutanjem.

Ocu je pritvor određen do 30 dana. Tužilaštvo je taj predlog stavilo posle njegovog saslušanja, a sud je to prihvatio. Pritvor mu je određen zbog straha od pokušaja bekstva i uticanja na svedoke. Ono što je novo jeste da se ocu stvara na teret da nije lepo brinuo o sinovima. Baba i deda su zapravo brinuli o njemu i mlađem bratu jer su ih roditelji ostavili još dok su bili mali.

Jelena Spasić, novinarka crne hronike, govorila je o najnovijim informacijama vezanim za ovaj slučaj:

- Majka je prema našim informacijama, godinama živela u Bosni i Hercegovini. Posle zločina koji se dogodio, ona se vratila u Srbiju i preuzela brigu o mlađem sinu. On je u toku krvavog pira bio u kući ali je na sreću prošao bez povreda. Ona je imala starateljstvo nad decom dok su bili mali, ali je odlučila da ih ostavi i zasnuje novu porodicu u Bosni i Hercegovini. Otac je ostao da brine o njima. Upravo zbog neadekvatne brige o deci je pritvoren.

Sumnja se da je maloletnik pucao na babu i dedu jer su odbili da mu daju 18.000 evra:

- Postoje informacije da je to dug prema ocu, njihovom sinu i to zbog dela kuće, koji je trebao da pripadne njemu. Otac, odnosno sin upucane bake i deke uopše nije živeo na toj adresi, policija je danima tragala za njim.

Maloletnik preminuo

Tinejdžer je, podsetimo, posle zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. Preminuo je u bolnici, kako nezvanično saznaje Kurir. Njegov deda ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk nameravao da joj ispali hitac.

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živeli su na Zvezdari sa babom i dedom.

