MONSTRUM IZBO ŽENU PRED UNUKOM ZBOG 2.000 DINARA: Saslušani prvi svedoci jezivog napada u zgradi na Novom Beogradu - IMAM PIŠTOLJ, POBIĆU VAS!

Tihomir Krstić (44) koji se sumnjiči da je 27. decembra u ulazu zgrade na Novom Beogradu napao izbo nožem i opljačkao S. Ć. (67) naočigled unuka, iz tašne nesrećne žene ukrao je 2000 dinara i mobilni telefon!

Krstić se, podsetimo, sumnjiči za pokušaj ubistva i nakon 24 sata skrivanja posle zločina, uhapšen je u iznajmljenom stanu u Rakovici. Istragu protiv njega vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ga tereti da je kobnog dana oko 13.10 sati ušao u zgradu u Bloku 37 za S. Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3). Čim je ušao za njom, i propustio je da prođe, počeo je besomučno da je ubada pred detetom, a potom joj je oteo tašnu i pobegao.

- Krstić inače S. Ć. nije poznavao od ranije i toga dana je slučajno video kako ulazi u zgradu sa detetom. Očigledno je da je cilj bio da je opljačka, ali je ostala misterija zbog čega je potegao nož na nju, kada je to mogao da učini i bez toga da nesrećnu ženu pokuša da ubije. Kako je utvrđeno, u njenoj torbi koju je oteo i odneo sa sobom, pronašao je 2000 dinara i mobilni telefon - otkrio je izvor, piše Kurir.

U tužilaštvu su danas, kako saznajemo, saslušani prvi svedoci zločina na Novom Beogradu.

- Iskaze su dala dvojica svedoka, inače stanari zgrade, koji su toga dana čuli galamu u zgradi i izašli iz svojih stanova da vide šta se dešava. Potvrdili su da su zatekli komšinicu na zemlji, kao i muškarca, kog nisu poznavali, ali su ga kasnije kada je uhapšen, prepoznali kao Tihomira Krstića. Kako su naveli, u tom trenutku nisu videli krv, niti znali da je njihova komšinica teško povređena. Krstić im se, kako su se poverili, obratio rečima "otvarajte vrata, imam pištolj, pobiću vas" - otkrio je izvor Kurira detalje sa saslušanja svedoka koji su jedini toga dana videli monstruma s Novog Beograda, pre nego što je pobegao iz zgrade.

Kako navodi naš sagovornik, dvojica svedoka koja su danas saslušana, jedini su koji su imali neposredan kontakt sa Krstićem, svega nekoliko sekundi pošto je počinio stravičan zločin u zgradi.

Žrtva puštena na kućno lečenje S. Ć. koju je pred unukom u zgradi u kojoj živi pokušao da ubije Tihomir Krstić, prema nezvaničnim informacijama, oporavlja se od teških povreda koje joj je osumnjičeni naneo i puštena je na kućno lečenje. Podsetimo, nesrećnoj ženi prilikom zbrinjavanja u bolnici konstatovana su četiri uboda nožem, nekoliko preloma kao i više lakih telesnih povreda.

Da je komšinica teško povređena, kako su ispričali, videli su tek pošto je muškarac kog su zatekli napustio zgradu.

- Oni su sa sigurnošću potvrdili da je Tihomir Krstić čovek kog su videli toga dana i koji im je zapretio - kaže izvor Kurira.

Zločin u stambenoj zgradi, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere. Na njima se vidi Krstić kako za ženom i detetom ulazi u zgradu, na kratko razgovara sa žrtvom i protpušta je da prođe ispred njega uz stepenice. Čim je zakoračila, potegoa je nož i zadao joj brojne ubode, zbog kojih je ona hitno prebačena u bolnicu.

Opsežna potraga policije po nalogu VJT u Beogradu počela je istog dana, a osumnjičenom su lisice stavljene u roku od 24 sata. Ispostavilo se da je reč o višestrukom povratniku, koji je osuđivan najmanje sedam puta.

- Prilikom hapšenja je bio hladan, a policajcima je na pitanje zbog čega je izboo ženu pred detetom, odgovorio "ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - rekao je izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, Krstić je samo dva meseca pre hapšenja izašao sa višegodišnje robije koju je služio u Zabeli.

- Poslednja dva meseca, otkako je na slobodi, živeo je u Rakovici sa ženom sa kojom je bio u emotivnoj vezi - navodi izvor.

Podsetimo, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, on se branio ćutanjem, posle čega mu je sud odredio pritvor do 30 dana.

