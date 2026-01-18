MALOLETNIK (16) KOJI JE PUCAO U ALIBEGOVOG DRUGA U RESTORANU BRANIO SE ĆUTANJEM! Maskiran i sa kačketom na glavi ispalio 8 hitaca u metu, pa pobegao

Maloletnik (16) koji je uhapšen zbog sumnje da je početkom decembra prošle godine pucao u jednom restoranu na Novom Beogradu i ranio N. K. (30) koji je sedeo u društvu Nenada Alajbegovića (44) zvani Alibeg, nekadašnji vođa partizanove frakcije "Zabranjeni", na saslušanju se branio ćutanjem.

Pokušaj ubistva

- Nakon što je osumnjičeni maloletnik saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva određen mu je jednomesečni pritvor - navodi naš dobro obavešten izvor.

Pa da podsetimo, tokom jučerašnjeg dana kako je Kurir prvi pisao, maloletnik koji je pucao u punom popularnom restoranu na Novom Beogradu lišen je slobode nakon više od mesec dana potrage. Istražitelji su uspeli da identifikuju maloletnika koji je 6. decembra 2025. godine u večernjim časovima upao u restoran maskiran u crno i sa kapuljačom preko kačketa prišao stolu i ispalio kišu metaka u žrtvu N. K. koji je sedeo za stolom sa Alajbegovićem.

Dodao gas i pobegao

- Napadač je ispalio osam hitaca u N. K. i to u stomak, a na prve hitce Alajbegović je pobegao. Navodno, on se prvo popeo na drugi nivo restorana, a potom se dao u beg. Izeleteo je napolje, a prilikom bekstva je sapleo se i pao. Ušao je u "fijata", dao gas i otišao - podseća naš sagovornik i dodaje:

- S druge strane napadač je takođe, pobegao u nepoznatom pravcu. Prema brojnim očevicima pucnjave i nakon snimaka sa nadzorne kamere odmah su istražitelji utvrdili da je reč o mlađem licu. Nakon identifikacije, usledilo je lociranje a zatim hapšenje.

Inače, nekadašnji vođa jedna frakcije Partizana Nenad Alajbegović do sada je bio na meti napadača čak 11 puta. Poslednji put se na meti napadača našao u julu prošle godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu. I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada. Takođe, u oktobru 2025. policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.

Autor: Iva Besarabić