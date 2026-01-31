'U ŠOKU SMO SVI' Komšije oca i sina kod kojih je nađeno 5 tona droge otkrile nove detalje: Kod komšije koji je uhvaćen sa njima i JESENAS NAĐENA DROGA!

Ministri unutrašnjih poslova i odbrane čestitali su policiji na uspešno sprovedenoj akciji. Ova zaplena smatra se najvećom u istoriji srpske policije.

"Svi smo u šoku. Narod u selu je šokiran da je toliko droge pronađeno. Rade je bio dobar domaćin. A čovek koji je uhapšen sa njim i sinom je hapšen jesenas. Na tavanu su mu našli tada drogu", kaže komšija Radeta i Nebojše Spasojevića, oca i sina koji su uhapšeni juče nakon što je policija na njihovom imanju pronašla 5 tona marihuane.

Kako priča komšija ove porodice, on je juče video veliki broj policije. Pokušao je da sazna šta se desilo, ali nije mogao. Tek uveče, meštani su saznali šta se dogodilo.

- U selu su pričali da je pronađena droga kod Radeta. Svi smo šokirani kako se to zadesilo kod njega, on je dobar domaćin, ništa nije bilo sumnjivo. Oni imaju halu na ulazu u selu, sadili su dosta papriku. Njegov komšija je uhapšen, kod njega je jesenas nađeno 58 kilograma droge, posađeno. On je bio u zatvoru, pa je pušten jer je staratelj dece, a sin mu je još u zatvoru. Ta droga mu je nađena na tavanu jesenas u novembru - kaže jedan komšija za Blic.

Prema rečima komšinice koja živi nedaleko od njih, niko ne može da veruje da se nedaleko od njih nalazila tolika količina droge.

- Iznenađujuće je sve. U šoku smo, ne možemo da verujemo da je toliko marihuane na jednom mestu, to je previše - kaže ona.

Rasadnik im služio kao paravan

Osnovna delatnost firme "Rasadnik Florakom" - Gajenje sadnog materijala - navodi se u opisu firme na sajtu "privrednimenik".

"Otkup kornišona i proizvodnja sadnica - sadnice dunja, sadnice krušaka, sadnice jabuka, sadnice lešnika, sadnice oraha, lozni kalemovi, ruže.." - sve ovo se navodno proizvodilo na imanju oca i sina, međutim, iza paravana - 5 tona marihuane.

Ova organizovana kriminalna grupa opojnu drogu marihuanu skladištila je u prostorijama privrednog društva "Florakom" d.o.o., odakle je dalje distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje, navelo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

I sam Rade Spasojević na svojim društvenim mrežama objavio je da je direktor "Florakoma" od 2021. godine, a na jednoj od javno dostupnih fotografija na njegovim mrežama se vidi da su organizovali otkup kornišona 2021. godine.

Gašić: "U Srbiji nema zaštićenih"

Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i svih bezbednosnih službi na izuzetno uspešno sprovedenoj akciji u kojoj je kod Kruševca zaplenjeno više od pet tona droge, ističući da je reč o jednom od najvećih i najznačajnijih uspeha srpske policije u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Ova istorijska akcija jasno pokazuje da u Srbiji nema zaštićenih i da svako ko pomisli da može da se sakrije iza partijske knjižice radi činjenja krivičnih dela – neće uspeti. Svako ko se bavi kriminalom biće najstrože kažnjen i procesuiran u skladu sa zakonom. Borba protiv kriminala i korupcije je apsolutni prioritet države i vodi se odlučno, bez kompromisa i bez izuzetaka, kao što je to slučaj u svakoj ozbiljnoj državi", poručio je Gašić.

Umesto voća i povrća, u kutije su popakovali drogu, čiji je deo bio namenjen srpskom tržištu, dok je jedan deo bio namenjen tržištu EU.

Kako se navodi na sajtu CompanyWall, ova firma se svrstava u kategoriju malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

- U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 107.605.000,00 dinara. Neto rezultat je bio 3.567.000,00 neto dobitka. Kompanija zapošljava ukupno 2 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 102.083,33 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 9.301.000,00 u 2024 - navodi se.

To znači, da firma ima u 2024. godini ukupan prihod 107,6 miliona dinara.

Nakon što su plaćeni svi troškovi i porezi, firmi je ostala čista dobit od oko 3,6 miliona. Plata im u proseku 102.000 dinara mesečno po osobi.

Oglasio se i Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, nakon što je stigao na mesto zaplene, istakao da je reč o najvećoj zapleni droge do sada u Srbiji.

Takođe je istakao da su on i direktor policije Dragan Vasiljević došli da čestitaju Upravi kriminalističke policije na izvrsnoj akciji.

Rekordna zaplena u istoriji srpske policije

Podsetimo, ova akcija se smatra najvećom zaplenom droge u istoriji srpske policije, prethodna najveća zaplena iznosila je 1.960 kilograma, dok je tokom cele prošle godine zaplenjeno ukupno 6,1 tona narkotika.

