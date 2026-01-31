OTVORIO VRATA, PA VIDEO CEV! Drama na Čukarici: Maskirani muškarac pucao u mladića

Beogradska policija intenzivno radi na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio u četvrtak u naselju Čukarica, kada je dvadesetšestogodišnji D. S. prijavio pokušaj napada ispred svog stana.

Prema nezvaničnim informacijama, D. S. pozvao je policiju tvrdeći da mu je na vrata stana pozvonio nepoznati, maskirani muškarac. Prema njegovim rečima, čim je otvorio vrata, napadač je izvukao pištolj i ispalio hitac u njegovom pravcu.

Srećom, mladić u ovom incidentu nije povređen, a napadač je odmah pobegao u nepoznatom pravcu.

Inspektori koji su izašli na uviđaj pronašli su projektil koji je odmah poslat na veštačenje. Prvi rezultati istrage ukazuju na specifične okolnosti:

- Sumnja se da hitac nije ispaljen iz bojevog oružja, već iz gasnog pištolja. Istražitelji proveravaju da li je namera bila da se D. S. samo zastraši, ili su detalji prijave možda drugačiji od onoga što se zaista dogodilo - objašnjava izvor.

Zanimljivo je da D. S. nije nepoznat organima reda. On je ranije privođen zbog više krivičnih dela, što otvara pitanje da li je ovaj napad posledica nekih neraščišćenih računa iz prošlosti.

O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo, a dalja istraga i veštačenje materijalnih dokaza utvrdiće istinitost priče koju je mladić ispričao policiji.

Autor: Jovana Nerić