Davao mu da pije i drogira se: Novi detalji o ocu tinejdžera koji je pucao na babu i dedu na Zvezdari, pa se ubio

Javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv osumnjičenog Jovana P. (43) zbog zanemarivanja i zlostavljanja sina Dušana P. (16) koji je 7. januara pucao u babu i dedu, a potom sebi u glavu.

Jovan P. (43) se tereti za nesavesno ponašanje, konzumiranje alkohola i neadekvatnog ispunjavanja roditeljskih obaveza. On je dozvolio da njegov sin Dušan P. neredovno pohađa nastavu i na kraju, napusti školu, konzumira alkohol i opojne droge, što je u velikoj meri naškodilo njegovom psihofizičkom stanju.

Podsetimo, Dušan P. je 7. januara ove godine, na Božić, naoružan došao u porodični dom u kom je živeo sa babom, dedom i mlađim bratom. Najpre je babi S.P. i dedi Z.P. tražio novac, usled čega je došlo prvo do verbalnog obračuna, a onda je zapucao.

Babu je pogodio u ruku, a dedu u glavu, nakon čega je pucao i sebi u slepoočnicu.

Tri dana kasnije, Dušan je podlegao povredama. I baba i deda su u stabilnom stanju.

Nakon zločina, uhapšen je Dušanov otac Jovan P. koji ga je, kako smo tada pisali, nakon prijave za nasilje u porodici koja je podneta neposredno pre zločina, krio i štitio od policije.

Autor: A.A.