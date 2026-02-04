ŠOK SAZNANJA! Šveđanin došao u Beograd po 'specijalnom zadatku' Otkriveni detalji o plaćenim ubicama sa Senjaka

Švedski plaćeni ubica i njegova saučesnica iz Južne Afrike uhapšeni su na Senjaku nakon filmskog pokušaja likvidacije "kekanovića".



Državljanin Švedske, J. C. G. N. (26), koji je u subotu uhapšen na Senjaku sa devojkom iz Južne Afrike zbog sumnje da su planirali likvidaciju u kafiću u tom beogradskom naselju, poznat je policiji u svojoj državi.



- Nadležni organi Kraljevine Švedske obavešteni su o hapšenju njihovog državljanina u Srbiji. Radi se o mladiću iz Getelanda i on je poznat od ranije policiji. U Švedskoj je hapšen zbog krivičnih dela povezanih sa sukobima među narko-grupama i zbog krivičnih dela sa elementima nasilja - prenose mediji iz Švedske i dodaju da je uhapšeni muškarac, najverovatnije pripadnik jedne od kriminalnih grupa koje su aktivne u Švedskoj.

- Očigledno je da je u Srbiju došao sa jasno definisanim zadatkom - da ubije. Neko ga je angažovao, platio i poslao "na zadatak" - prenose mediji iz te države i dodaju da nije novina da na Balkanu deluje švedska kriminalna grupa "fokstrot".

- "Fokstrot" je poznata mafijaška mreža u Švedskoj i važi za jednu od najmoćnijih, ali i najbrutalnijih. Interesantno je da je jedan od ključnih ljudi, tj. vođa te kriminalne organizacije, Vanja Mijić, švedski državljanin srpskog porekla. Mijić je uhapšen u Beogradu u oktobru 2023. godine i u međuvremenu je izručen - podseća izvor.

Podsetimo, sa Šveđaninom je uhapšena i S.C.G. (28), državljanka Republike Južne Afrike. Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu, sumnja se da su njih dvoje 31. januara, po prethodnom dogovoru, kao saizvršioci preduzimali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, kao i jer su neovlašćeno nosili poluautomatski pištolj, sa jednim metkom u ležištu i 13 metaka u okviru.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo teško ubistvo (pripremne radnje) i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Postoje osnovi sumnje da su se 31. januara oko 9.50 časova J.C.N.G. i S.C.G. skuterom marke "piaggio" bez registarskih oznaka i nalepnice dovezli do jednog restorana u ulici Vase Pelagića na teritorji Savskog venca, tako što je skuterom upravljao J.C.N.G. noseći zelenu kacigu na glavi, dok je iza njega sedela S.C.G. sa belom kacigom na glavi, noseći u rukama torbu za dostavu hrane i pića. Po dolasku do restorana, osumnjičena je prešla na mesto vozača skutera, koji je bio u radu, spreman za vožnju, ne skidajući kacigu sa glave, dok je osumičeni J.C.N.G. uzeo torbu za dostavu i ušao u pomenuti restoran, pa je u prostoru između ulaznih i prvih vrata objekta skinuo kacigu u koju je stavio pištolj, koji je prethodno izvadio iz torbe za dostavu - piše u saopštenju, u kom se dodaje:

J.C.N.G. je razgledao goste po restoranu, gde su za prvim stolom sedela četvorica muškaraca, pa je nastavio kretanje ka šanku, gde se okrenuo i vratio nazad pa se došavši do navedenih muškaraca istima obratio rečima: "Kako si?" i izašao iz objekta.

Nakon toga su, kako se dodaje, dvojica muškaraca krenuli za osumnjičenim koji je pokušao da sedne na skuter na kojem ga je čekala osumnjičena, kojom prilikom je jedan od muškaraca osumničenog uhvatio za odeću, ali je osumnjičeni pobegao u pravcu parka Vojvoda Putnik, dok je osumnjičena stavila motor u pogon i udarila istim o stub, kojom prilikom je zadržana od strane dvojice muškaraca.

- Jedan muškarac je krenuo za osumnjičenim, nakon čega su se obojica vratili na lice mesta - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Autor: D.Bošković