Ko je čovek koji je ubio bivšu sportiskinju u Nišu? Policija ga opkolila kod Aleksinca, pali i POMAGAČI

Aleksandra Š. (44), bivša sportistkinja i majka troje dece, ubijena je juče ujutru u Nišu, a novi detalji sa lica mesta otkrivaju zastrašujuću hladnokrvnost ubice.

Prema rečima očevidaca koji su se u trenutku pucnjave zatekli u blizini raskrsnice ulica Babičkog odreda i Stanoja Glavaša, scena je bila nadrealna. Dok je napadač, sada identifikovan kao D. G. (56), prilazio automobilu u kojem je sedela Aleksandra, jedan od prolaznika se slučajno našao na liniji vatre.

Pre nego što je povukao obarač, ubica je, prema tvrdnjama svedoka, kratko i hladno dobacio zaprepašćenom čoveku:

"Skloni se, neću tebe!"

Odmah nakon toga, napadač je ispalio više hitaca u pravcu žrtve. Kako nezvanično saznajemo, niškom čaršijom kruže priče da se ubica, nakon prvog rafala, vratio do automobila kako bi "overio" žrtvu, ne ostavljajući joj ni promil šanse da preživi.

Filmsko hapšenje i saučesnici

Ubica nije dugo bio na slobodi. Zahvaljujući brzoj reakciji niške policije i blokadi svih ključnih saobraćajnica, automobil u kojem je osumnjičeni bežao lociran je u okolini Aleksinca.

Zajedno sa direktnim izvršiocem, policija je uhapsila i D. G. (61) iz Kruševca, koji mu je pomagao u bekstvu, dok je S. A. (61) iz Niša priveden jer je bio u vozilu u vreme zločina, a da to nije prijavio nadležnim organima.

Osam godina od likvidacije supruga

Dok Niš bruji o brutalnosti zločina, u fokus javnosti ponovo dolazi tragična sudbina Aleksandrine porodice. Mnogi ovaj događaj vide kao nastavak krvavog niza koji je počeo 2017. godine.

Podsećamo, Aleksandrin tadašnji suprug, Đorđe M. (Šarković), stradao je u stravičnoj eksploziji na niškoj Trošarini. Pod njegov automobil bila je postavljena bomba koja je aktivirana daljinski, a od siline detonacije on je preminuo na licu mesta. Iako je on bio povezivan sa kriminalnim krugovima, Aleksandra je nakon njegove smrti pokušala da započne novi život, baveći se privatnim poslom i brigom o deci.

Motiv - osveta ili stari dugovi?

Iako se policija još uvek nije zvanično izjasnila o motivu, način na koji je ubistvo izvršeno- usred dana, pred svedocima i uz poruku prolaznicima - jasno ukazuje na to da je reč o ciljanoj likvidaciji. Istražitelji proveravaju da li su se stari "dugovi" njenog prvog supruga vratili da proganjaju Aleksandru ili je po sredi novi, lični sukob sa uhapšenim D. G.

Troje dece ostalo je bez majke.

Sva trojica osumnjičenih biće privedena Višem javnom tužilaštvu u Nišu u zakonskom roku od 48 sati.



Autor: Jovana Nerić