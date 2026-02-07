OVO JE MOTIV JEZIVOG UBISTVA U NIŠU?! Duško sačekao da Aleksandra odvede DETE u vrtić, pa je IZREŠETAO - Verovao da ga je IZDALA

Motiv ubistva Nišlijke Aleksandre Š. (43) koju je juče usmrtio njen komšija, a kako tvrde njeni prijatelji i kum Duško G. (55), još se utvrđuje, ali postoji sumnja da je zločin izvršio pod uticajem ideja da mu je žrtva “smestila” hapšenje.

Mada se odmah nakon ubistva pojavila sumnja da je u pitanju klasičan femicid koji u najvećem broju slučajeva počine supružnici ili emotivni partneri žrtve, vrlo brzo je ustanovljeno da Aleksandra Š. i Duško G. nisu bili u takvoj vezi.

S obzirom na to da su svedoci potvrdili da je Duško duže vreme pretio Aleksandri, ispitivana je mogućnost nerašćišćenih finansijskih odnosa između njih, ali za sada nema dokaza da je novac bio motiv zločina. Kako saznajemo, prvi rezultati istrage ukazuju na mnogo složeniji razlog zbog koga je Duško odlučio da potegne oružje na suprugu svog pokojnog dugogodišnjeg prijatelja.

Aleksandrin ubica, kako navode naši izvori, dugo godina se bavio kriminalnim radnjama, prvenstveno trgovinom narkoticima i to u inostranstvu zbog čega je hapšen i u Srbiji, ali i van zemlje.

- Nakon jednog hapšenja u inostranstvu on je uvrteo u glavu da su mu Aleksandra pa i osobe iz najbližeg okruženja “namestile” to hapšenje. Zbog toga se u njemu rodila mržnja prema supruzi njegovog prijatelja Dejana Šarkovića sa kojim se i okumio. Duško je sa Šarkovićem i poslovno sarađivao do njegove smrti pre devet godina kada je odleteo u vazduh prilikom slučajnog aktiviranja eksplozivne naprave - navode naši sagovornici.

Duško je juče oko 7.30 sati sačekao Aleksandru koja se parkirala ispred kuće svoje majke nakon što je dete odvela u obdanište i iz vozila u kojem se nalazio njegov prijatelj D.G. ispalio bar tri hica u nesrećnu ženu. Nakon zločina je pokušao da pobegne, ali je uhapšen na putu prema Aleksincu gde ga je svojim vozilom čekao brat iz Kruševca.

Kako je saopštila niška Policijska uprava, brzom i efikasnom akcijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšen je D.G. (55) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

- Takođe, policija je uhapsila i S.A. (61) zbog postojanja osnova sumnje da jje izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca te D.G. (61) iz Kruševca zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. D.G. se sumnjiči da je jdok je bio u svom automobilu sa S.A. sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u svom automobilu. Nakonšto je S.A.izašao iz njegovog vozila D.G. se odvezao kod D.G. Policija je u opsežnoj akciji pronašla i zaustavila automobil u kome su se u okolini Aleksinca nalazili D.G. i D.G. i uhapsili ih. Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz kriičnu prijavu biti privedeni na saslušanje VJT u Nišu - navela je policija.

S obzirom na to da se Duško ne sumnjici za neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, pretpostavlja se da je pištolj kojim je ubio Aleksandru imao u legalnom posedu. Ukoliko se ustanovi da je zločin počinio u uračunljivom stanju, preti mu kazna zatvora od deset godina do doživotne robije koliko je propisano za krivično delo teško ubistvo.. Međutim, ako veštačenje njegovog duševnog zdravlja pokaže da je bio neuračunljiv biče mu izrečena mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja.

Duško se nalazi u pritvorskoj jedinici Kazneno popravnog zavoda u Nišu gde čega saslušanje pred Višim javnim tužilaštvom.

Autor: Iva Besarabić