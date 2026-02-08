BIO IM KUM NA VENČANJU, PA KRVNIČKI UBIO ALEKSANDRU: Isplivale nove informacije o Dušku iz Niša! Na nju svalio teret NERAŠČIŠĆENIH ODNOSA sa raznetim mužem?

Duško G. (56) koji se sumnjiči da je 6. februara ubio Aleksandru Š. (44) u Ulici Babičkog odreda, bio je kum na njenom venčanju.

Aleksandra se tada udala za Dejana Šarkovića, koji je na Nikoljdan 2017. godine nastradao u eksploziji bombe.

Ova činjenica otvara put ka utvrđivanju pravog motiva ubistva za koji se sumnjiči Duško G. iz Niša.

- Duško i nastradali Dejan znali su se iz vremena kada je Šarković radio kao obezbeđenje. U to vreme čvrsto drugarstvo rešili su da još više ojačaju pa je Dejan je odlučio da Duška uzme za kuma kada je zaprosio Aleksandru - priča izvor.

Duško je jedno vreme boravio i u inostranstvu a po nezvaničnim informacijama i u zatvoru, zbog narkotika i nasilja.

Da li postoji nešto u istoriji njihovih odnosa, što je Duško mogao da zamera Dejanu, koji je u međuvremenu nastradao u eksploziji bombe, ostaje zadatak na koji će pomna policijska i tužilačka istraga morati da da odgovori.

Ne isključuje se mogućnost da je Duško teret mogućih neraščišćenih odnosa sa pokojnim kumom Dejanom pokušao da svali na ubijenu ženu, koja definitivno nije bila osoba iz tog miljea.

Nezvanično, Duško je imao i određene psihičke probleme i dijagnozu koji su, sumnja se, bili zamajac sumanutim mislima da Aleksandra ima neke veze sa njegovim hapšenjem ili nekom njegovom životnom situacijom.

Svi koji su, pak, poznavali Aleksandru, kažu da je bila sasvim ispravna osoba. Nekadašnja rukometašica DIN-a u kraju u kojem stanuje bila je poznata kao brižna majka dvoje dece koju je imala iz dva braka.

Odnedavno, nakon penzionisanja i smrti oca koji je vodio fabriku jabukovog sirćeta, pokazala se i kao uspešna preduzetnica koja obaveze prema deci nije zapostavljala nikada zbog posla.

Možda baš zato Aleksandra, koja nije bila osoba iz krimi sveta, nije prijavljivala pretnje koje je upućivao osumnjičeni Duško G., smatrajući da ne postoji stvarni razlog zbog kojeg bi neko njoj učinio zlo, strahujući da bi zbog preke Duškove naravi prijava pretnji možda samo pogoršala stvar.

