'UBIO JE OPSEDNUTI BOLESNIK! NIJE UZVRAĆALA, NIJE IMALA KONTAKT' Motiv ubistva Nišlijke u sačekuši i dalje misterija, njeni prijatelji nagađaju šta je po sredi

Niš je još uvek u neverici da je majka dvoje dece Aleksandra Š.(44) ubijena u sačekuši na kućnom pragu u petak 6. februara oko 7.30 sati.

Osumnjičeni za ovo ubistvo je Duško G. iz Niša, a koji stanuje nekoliko kuća dalje od žrtve i mesta zločina. Ono što je za sada nedoumica je motiv ovog mučkog ubistva, jer je prema svedočenjima komšija, u nju prvo ispaljeno tri metka, a onda se čuo tajac da bi nakon toga građane uznemirilo još nekoliko ispaljenih metaka.

Ona je kobnog jutra, navodno, odvela dete u vrtić, vratila se u majčinu kuću i kada je krenula na posao, sela je u automobil "mercedes". Tada su se začuli pucnji od kojih je na mestu bila mrtva. Telo je nađeno izvan automobila. Po svedočenju komšija i očevidaca, ubica je znao u koga puca jer se tu niotkud stvorio jedan komšija kome je osumnjičeni rekao "beži, ti mi ne trebaš". Posle toga je osumnjičeni seo u automobil i dao se u bekstvo.

Nekoliko komšija je na licu mesta posle ubistva tvrdilo da su njih dvoje kumovi, ali i da nisu bili ni u kakvoj vezi. To je novinarima potvrdila i osoba koja je s njom išla u OŠ "Ratko Vukićević".

- Mislim da je osumnjičeni bio kum na njenom venčanju sa prvim mužem, Dejanom Šarkovićem. Taj prvi muž je poginuo u eksploziji bombe u automobilu pre nekoliko godina u naselju Trošarina. Ne znam kako će njena majka sve ovo da preživi jer je pre dva meseca umro Aleksandrin tata, Jovica. A, sada i ona. Nije ni ožalila oca, a ubijena je - priča jedan od njenih drugara iz škole.

Aleksandrin tata je proizvodio jabukovo sirće. Imao je malu proizvodnju, a uz to je kao hobi pisao i poeziju. Ona je nasledila taj posao sa proizvodnjom i pristojno je živela od tog malog biznisa. Nije bila deo neke kriminogene sredine, nikada nije pravila incidente, naprotiv, bila je sportski tip jer je svojevremeno igrala za čuvenu rukometašku ekipu Duvanske industrije Niš. Zbog svega toga, ostaje pitanje zašto je Duško G. pucano na takvu osobu?

Koliko je strašna pucnjava bila, vidi se i po automobilu koji je izrešetan mecima. Vozačevo staklo je rasuto u paramparčad, a na suvozačevom se vidi rupa. Komšije i prisutni su tokom rada forenzičara videli mnogo krvi.

Ovaj slučaj ubistva je zastrašujući za Niš, a odavno nije bilo toliko nedoumica. Potpuno su dijametralno različite tvrdnje komšija i ljudi koji su znali Aleksandru, a koji komentarišu na društvenim mrežama. Trojica komšija su odmah nakon ubistva tvrdila da je osumnjičeni ubica Aleksandrin kum. Jedan od komentara je i "da je Duško G. bio previše zaljubljen u nju i da je takoreći bio opsednut njome".

- Bolesnik koji je ubio je do nedavno robijao sedam godina u inostranstvu i bio je zaljubljen i opsednut njome. Nisu bili u vezi... Mnogo je laži u javnosti, činjenica je da je manijak proganjao... Nije uzvraćala, nije imala kontakt... Bila je mlada, puna života i ljubavi. Ubio je opsednuti bolesnik - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Prema rekonstrukciji bekstva, osumnjičeni Dušan G. je seo u automobil i kako se Kurir uverio uputio se na stari put ka Aleksincu. Skrenuo je prema selima Donja Trnava i Tešica, a onda se uputio ka Lužanu i Nozrini. Tu je nekako i uhapšen, ali je pre toga bukvalno bio "zatvoren" Niš.

Kako je jedan od meštana Nozrine rekao, on je navodno pozvao brata iz Kruševca da dođe po njega, ali mu je policija bila za petama te su mu lisice stavljene na ruke.

Saučesnik s kojim se odvezao s lica mesta je znao plan dok, kako se sumnja, Kruševljanin nije znao zašto je pošao put aleksinačkog kraja da bi pomogao bratu.

Autor: Iva Besarabić