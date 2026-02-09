SVEDOČENJA O UBISTVU U NIŠU BUDE JEZU! Aleksandri nije bilo spasa: Kružio je oko kuće i pretio, imao je BOLESTAN POGLED

Aleksandra Š. (44) koja je ubijena ispred kuće bila je po svedočenjima komšija i prijatelja vrlo posvećena majka dvoje dece.

Ubistvo Aleksandre Šarković u Nišu koje se dogodila ispred njene porodične kuće potreslo je javnost. Nakon zločina za koji je osumnječen njen venčani kum, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije i neproverene informacije.

Osumnjičeni kao i osobe koje se sumnjiče da su mu pomagale, uhapšeni su i njemu određen pritvor, ali ono što je i dalje nepoznato jeste motiv zločina.

Selma Stojanović, komšinica, kaže za medije da je Aleksandra bila dobar prijatelj, te je za nju je imala samo pohvalne reči:

- Sandra je moja komšinica, majka dvoje maloletne dece, tu smo živeli, družili se. Dotična osoba koja ju je ubila je čitavo leto dolazila tu i pretila. Čuli smo iz komšiluka da ju je ubio, ja to jutro nisam bila kući. Moj dever je odveo moju decu u školu, kad se vratio, čuo je pucanj i dranje i vrisku. U tom momentu otišao je da joj pomogne, ona mu je pružila ruku. Čovek koji je pucao u nju, krenuo je da beži s autom i s nekim čovekom. Odjednom je video kako je ona pružila ruku, da li je ona bila živa ne znam. Vratio se, prislonio je pištolj na mom devaru u glavu i rekao "beži tebe neću" - kaže Selma.

Dodaje i da je njen dever doživeo nervni slom. Kako kaže, posle incidenta je završio u bolnici.

- Sandra je bila jedna najbolja žena, devojka i najbolja majka koja postoji u našem komšiluku, koja je bila 24 sata sa svojom decom. Posvećena majka, što se kaže, nikad se u životu ni sa kim nije posvađala, zakačila. Čitav komšiluk je voleo Sandru jer ona je sa svima bila okej. Ona je bila jedna najdivnija osoba koja je postojala.

"Imao je bolestan pogled"

Selma dodaje i da je osumnjičeni za ubistvo, Sandri upućivao razne pretnje:

- To se desilo u letnjem periodu, ja sam širila veš ispred, on se drao dok je vozio motor i baš sam je posle toga pitala "Sandra šta hoće ovaj, šta se ovaj ludak dere. Tada mi je rekla "pusti psihopata, šta može bolesnik jedan da kaže". Ja tog čoveka znam iz komšiluka, znam i njegovu ženu i decu. Ali iskreno vam kažem, on je imao neki bolestan pogled i nije bio sav svoj - kaže komšinica i dodaje:

- Ona nije bila u nikakvoj ljubavnoj vezi sa njim, on je čak njoj bio i bivši kum, odnosno kum od bivšeg muža. Sandra je bila ni u kakvoj kriminalnoj grupi, niti je radila neke poslove, ona je sad skoro postala šef te fabrike Sirće, koju je preuzela od svog oca. Imala je i novac, kuću, stan, imala je sve.

"Ostavila ga je supruga, imao je zabranu prilaska"

Kaže da Aleksandra osumnjičenog nije shvatal ozbiljno:

- Svi iz komšiluka pričaju da ju je on pratio kolima. Pitaju se zašto nije odmah otišla u policijsku stanicu. Ona je sa majčinske strane to gledala, 100% je shvatila da je dete u kući, možda se prepala za svoje dete i zato je otišla prvo u kuću. Možda se nije nadala da će psihopata, tako da postupi. To rade samo monstrumi, bolesnici - rekla je komšinica i objasnila:

- Njega je i pre par dana supruga ostavila i imao je zabranu prilaska, nije smeo da priđe ni ženi, ni deci, ali ja ne mogu da shvatim, iskreno da vam kažem, da jedan čovek ubije jednu ženu. Pa ti za mene nisi muškarac. I mogu samo da poručim svim ženama da ako dobiju pretnju, ne treba da ćute, treba da je prijave državnim organima.

Autor: S.M.