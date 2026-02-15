POLICIJA U NIŠU RASVETLILA FILMSKE PLJAČKE! Krali po prodavnicama i ostavljali lom, napravili štetu preko 1,3 miliona!

Obijali radnje i frižidere, krali novac, cigarete i piće, dvojici osumnjičenih određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, nakon intenzivnog operativnog rada, rasvetlili su tri teške krađe i dve teške krađe u pokušaju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su J. P. (33) i D. S. (39) iz Niša.

Kako je saopšteno, oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu, na području okoline Niša, u dva navrata obili istu prodavnicu iz koje su ukrali kovertu sa novcem, veću količinu cigareta, kao i raznu mešovitu robu.

Takođe, terete se da su obili frižider koji se nalazio ispred druge prodavnice i iz njega odneli veću količinu pića. Prema procenama, vlasnicima je na ovaj način pričinjena šteta veća od 1.350.000 dinara.

Sumnja se i da su u istom periodu pokušali da obiju još dve prodavnice, ali iz njih nisu ništa odneli.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Autor: A.A.