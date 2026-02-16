MARKO UŠAO IZ HRVATSKE U SRBIJU KORISTEĆI LIČNU KARTU SVOG BRATA! Oglasio se MUP o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Daničić i Gačević, podsetimo, sumnjiče se da su u noći između 24. i 25. februara 2024. na Dorćolu ubili Savića, koji je bio reprezentativac Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Odseka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, posle višemesečne operativne obrade, uhapsili su u Grockoј M. D. (25) za koјim јe izdata međunarodna poternica Republike Srbiјe zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i krivičnog dela teško ubistvo u pokušaјu S. S., MMA borca, koje se dogodilo pre dve godine.

Za navedena dela јe propisana kazna zatvora u traјanju od naјviše 40 godina.

M. D. јe koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoј ušao sa teritoriјe Hrvatske u Srbiјu 10. 2. 2026. godine i krio se do trenutka hapšenja u Beogradu.

Hapšenje M. D. јe nastavak akciјe kada su policiјski službenici Odseka za ciljane potrage-FAST tima Srbiјe u intenzivnoј i dugotraјnoј saradnji sa FAST timovima Francuske, Rumuniјe, Mađarske i Španiјe uhapsili V. G. u јanuaru, u Barseloni za isto delo.

Autor: D.Bošković