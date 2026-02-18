EVO KOLIKA KAZNA ZATVORA PRETI VOZAČU KAMIONA KOJI JE UDARIO TENISERKIN AUTOMOBIL: Oglasio se advokat povodom smrti Tatjane Ječmenice

Danas u 15 časova na gradskom groblju u Novom Sadu biće održana sahrana Tatjane Ječmenice, proslavljene teniserke koja je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača. Njen suprug, Darko Jevtić, koji je u sudaru džipa i kamiona teško povređen, više se ne nalazi u indukovanoj komi, diše bez aparata, ali je i dalje u kritičnom stanju.

Advokat Dragomir Mrdalj objasnio je za Kurir kako sa pravnog aspekta teče istraga i veštačenje vozila koja su učestvovala u ovoj saobraćajnoj nezgodi.

Kako kaže, prvenstveno se donosi naredba o sprovođenju istrage, imajući u vidu da za ovo krivično delo je predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina, pa je donošenje naredbe o sprovođenju istrage obavezno u ovoj konkretnoj situaciji:

- Naredbu donosi nadležno tužilaštvo, to je Više javno tužilaštvo u Beogradu. I u toj naredbi, tokom postupka, donosi se naredba o saobraćajno tehničkom veštačenju.

Saobraćajno tehničko veštačenje je stručna analiza saobraćajnih nezgoda kojom se utvrđuje brzina kretanja, mesto sudara, tehnička ispravnost vozila, uzroci udesa, mogućnost izbegavanja opasne situacije i ovaj proces uključuje analizu tragova kočenja, oštećenja na vozilu, skicu lica i mesta, utvrđivanje propusta vozača.

"Moraju da se cene svi dokazi u postupku"

Samo veštačenje ima ulogu da sudu, odnosno tužilaštvu, pruži potrebnu pomoć, onda kada se radi o važnim pitanjima u pogledu kojih sam organ postupka ne poseduje potrebna stručna znanja.

- Organ postupka određuje veštačenje. Po pravilu se određuje jedan veštak, a kada je složeno veštačenje može da ga radi i dva ili više veštaka. Veštačenje se može poveriti i određenoj stručnoj ustanovi, na primer Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Za ovo krivično delo je predviđen zatvor od 5 do 15 godina - kaže Mrdalj i dodaje:

- Tužilac je taj koji vodi postupak i moraju da se cene svi dokazi u postupku i na kraju se donosi odluka od strane suda nakon što se izvedu svi dokazi. Na kraju, sud mora da utvrdi da li postoji i doprinos jedne i druge strane u nastanku ove saobraćajne nezgode.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima uređuje pravila u saobraćaju i ponašanje učesnika u saobraćaju. Mrdalj tvrdi da postoje određena pravila koja se moraju poštovati, te da se mora sagledati brzina kretanja vozila:

- U ovoj konkretnoj situaciji čovek za koga se utvrđuje kada je odgovoran za nastanak ove saobraćajne nezgode, jasno će snositi određene pravne posledice.

Autor: Pink.rs