Srpski carinici ostali u šoku: Pokušao iz Srbije da iznese milione

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 17. februara, u saradnji Odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije, uhapšen A. V. R. zbog sumnje da je počinio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.

Prema navodima iz tužilaštva, u utvrđeno je da je osumnjičeni, prilikom pokušaja izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača, u ručnom prtljagu prenosio novac u dinarskoj protivvrednosti od oko 5.000.000 dinara, za koji postoje osnovi sumnje da potiče iz kriminalne delatnosti.


"Tom prilikom kod njega pronađeni falsifikovani lični dokumenti Republike Hrvatske (lična karta, vozačka dozvola i pasoš) sa njegovom fotografijom, koje je prethodno nabavio radi upotrebe kao prave", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom A. V. R je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navodi Telegraf.

