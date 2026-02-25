POZNATO KO JE DEČAK KOJI JE IZAZVAO DRAMU U ZEMUNU: Skoro uneo šoker-pištolj, sada objavio 'pesmu o smrti'

Situacija u jednoj Osnovnoj školi u Zemunu, koja je uznemirila roditelje i javnost nakon objave jednog četrnaestogodišnjeg učenika na društvenim mrežama, dobila je institucionalni epilog.

Nadležni organi potvrdili su da su preduzete sve mere predviđene zakonom kako bi se očuvala bezbednost i mir u školskom okruženju.

Bez elemenata krivičnog dela

Povodom sporne objave pod nazivom „Pesma o smrti“, u kojoj je naveden datum 3. mart 2026. godine, hitno je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu - Odeljenje za maloletnike. Nakon detaljne provere svih okolnosti i sadržaja objave, saznajemo da je donata odluka da nema elemenata krivične odgovornosti.

Iako je objava izazvala uznemirenost, procenjeno je da ne postoje zakonski osnovi za pokretanje krivičnog postupka, ali će se rad sa učenikom nastaviti kroz druge institucije sistema.

Hronologija događaja i prethodne mere

Podsetimo, pažnju roditelja privukao je i raniji incident iz januara, kada je isti učenik u školu doneo plastični elektrošoker koji izgledom podseća na pištolj. Škola je tada, u skladu sa protokolima o zaštiti učenika, sprovela vaspitno-disciplinski postupak.

Jučerašnji dolazak učenika u prostorije škole radi polaganja kontrolnog zadatka obavljen je u strogo kontrolisanim uslovima - uz pratnju roditelja i prisustvo policije - što je uobičajena preventivna procedura u cilju potpune bezbednosti svih prisutnih.

Prevencija i rad sa stručnim službama

Iako je utvrđeno da nema krivične odgovornosti, to ne znači prekid rada na ovom slučaju. Dalje postupanje preuzimaju:

Školski tim za zaštitu od nasilja: Koji će odrediti dalji plan podrške i nadzora za učenika.

Centar za socijalni rad: Vršiće opservaciju i pružiti savetodavni rad porodici.

Pedagoško-psihološka služba: Radiće na osnaživanju kolektiva i smirivanju straha kod ostalih đaka.

Apel na zajednicu

Stručnjaci i uprava škole apeluju na roditelje i širu javnost da se suzdrže od širenja neproverenih informacija na društvenim mrežama. Cilj je da se kroz saradnju porodice, škole i policije povrati osećaj sigurnosti, uz napomenu da su sve službe mobilisane i da je situacija pod stalnim nadzorom.

Autor: Pink.rs