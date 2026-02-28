Bivši policajac OSUMNJIČEN za zversko UBISTVO Živka Bakića: Pao u Obrenovcu, cela Srbija u ŠOKU!

Radomir S. (29), bivši pripadnik MUP-a, osumnjičen je da je u januaru ove godine na podmukao način lišio života Živka Bakića (43) u šumi kod Sopota.

Hapšenje je izvedeno u Obrenovcu, gde je osumnjičeni nekada držao lokal, a pretpostavlja se da su motiv zločina neraščišćeni računi i kockarski dugovi koji su bivšeg policajca povezali sa organizovanim kriminalnim grupama. Uz drugog osumnjičenog koji je već iza rešetaka, Radomiru sada preti doživotna robija.

Od uglednog policajca do egzekutora u Obrenovcu

Vest o hapšenju Radomira S. (29) odjeknula je Obrenovcem, gde je osumnjičeni vodio privatan biznis i držao lokal. Niko od sugrađana nije sumnjao da se iza maske ugostitelja krije čovek sa poternice za teško ubistvo. Ipak, operativci SBPOK-a i beogradske policije sklapali su mozaik koji je ukazivao na to da je Radomir, nakon napuštanja službe u MUP-u, duboko zagazio u svet kriminala.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Radomir S. je imao ozbiljne probleme sa kockom. Nagomilani dugovi su ga navodno primorali da prihvati "posao" za jedan od moćnijih narko-kartela na Balkanu, koristeći svoje policijsko znanje za planiranje profesionalne likvidacije.

Detalji koji lede krv u žilama

Istraga je precizno rekonstruisala kretanje i postupke osumnjičenih od kobnog januarskog dana:

- Živko Bakić (43) namamljen je ili presretnut u blizini Puta za Malu Ivanču. Radomir S. se sumnjiči da je direktno povukao obarač. Koristeći jezivu taktiku "prizemljenja", žrtvi je prvo pucano u stopala i noge kako bi mu se onemogućio beg.

- Iako teško ranjen, Bakić je puzao kroz dubok sneg pokušavajući da se domogne zaklona u šumi. Tragovi krvi u snegu svedoče o njegovim poslednjim trenucima. Napadač mu je potom prišao i hladnokrvno ispalio smrtonosni hitac u glavu.

- Kao bivši policajac, Radomir je znao kako da prikrije tragove. Počeo je da zatrpava telo snegom i granjem, ali ga je u tome prekinula pojava svetala automobila u daljini. U panici je pobegao, ostavivši telo delimično vidljivo, što je omogućilo istražiteljima da 16. januara pronađu ključne biološke dokaze i DNK tragove.

Hapšenja i "Zid ćutanja"

Prvi udarac policije dogodio se krajem januara, kada je uhapšen Aleksandar D. (34). On se sumnjiči za logističku podršku i učešće u organizaciji sačekuše. Aleksandar se pred tužiocem branio ćutanjem, a trenutno se nalazi u pritvoru.

Jučerašnjim hapšenjem Radomira S. u Obrenovcu, policija smatra da je krug oko neposrednih izvršilaca zatvoren. Kod osumnjičenog bivšeg policajca navodno su pronađeni dokazi koji ga direktno povezuju sa mestom zločina i nalogodavcima iz kriminalnih krugova.

Ko je bio žrtva - Živko Bakić?

Ubijeni Bakić bio je dobro poznat pravosudnim organima. Kao jedan od vođa navijača FK Rad, Bakić je bio duboko upleten u poslove sa narkoticima. Pred Specijalnim sudom mu se sudilo za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je krijumčarila velike količine kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Veruje se da je njegova smrt naručena kao osveta ili uklanjanje konkurencije u međunarodnom švercu droge.

Pravne posledice

Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti Radomira S. za teško ubistvo na podmukao način. Činjenica da je zločin izvršen sa posebnom surovošću, kao i podatak da je osumnjičeni bivši pripadnik policije, predstavljaju otežavajuće okolnosti. Zaprećena kazna za ovo delo je doživotni zatvor.

Sledeći korak u istrazi je saslušanje Radomira S., nakon čega će biti poznato da li će i on, poput svog saučesnika, izabrati odbranu ćutanjem ili će otkriti ko je naručio likvidaciju Živka Bakića.

