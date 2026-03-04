AKTUELNO

Hronika

PRVE REČI OCA NAKON TRAGEDIJE U SJENICI: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Dok se grad podno Peštera oprašta od policajke E. K. (44) i njene dvanaestogodišnje ćerke L. K., koje su u sekundi zbrisane sa trotoara, iz Beograda stižu reči koje ulivaju nadu.

Otac devetogodišnjeg dečaka iz Sjenice koji je povređen u istoj nesreći oglasio se sa Instituta za majku i dete:

- Moj Demir je dobro. Sa njim sam na Institutu, sada je na ispitivanjima - kratko je poručio otac na društvenoj mreži.

Sugrađani nastradale policajke E. K. sa suzama u očima pričaju o ženi koja je bila stub porodice i uzor u svojoj profesiji. Kažu da je do poslednjeg trena, onako kako je živela – požrtvovano i hrabro - verovatno pokušala da zaštiti svoje najmilije.

- Otišle su onako kako su i živele, nerazdvojne u ljubavi koja ne poznaje kraj. Dok gradom vlada tišina, sve naše misli su uz Demira. Neka mu snaga majčinog zagrljaja, koji ga je do zadnjeg trena čuvao, da snagu da izdrži - pišu slomljeni prijatelji na društvenim mrežama.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok je devetogodišnji sin teško povređen.

Osumnjičeni vozač A. K. (26) priveden je odmah nakon nesreće. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a istragom rukovodi Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru.

Autor: D.Bošković

#Otac

#Porodica

#Sjenica

#stanje

#trotoar

POVEZANE VESTI

Hronika

SAZNAJEMO! Uhapšen vozač iz Sjenice: Pokosio majku i dvoje dece na trotoaru, dve žrtve na licu mesta

Hronika

VAKUUM PUMPA GA PRIKOVALA NA DNO: Nastavljeno suđenje za smrt dečaka u bazenu na Zlatiboru, traženo saslušanje njegovih babe i dede

Hronika

SEĆATE LI SE 20. DECEMBRA 2019. GODINE? To je bio dan kada je započela najveća potera u istoriji Balkana: Svi su tražili ozloglašenog MALČANSKOG BERBE

Hronika

RAZBOJNICI IZ OKOLINE BEČEJA NAPALI STARIJEG ČOVEKA NA SALAŠU: Ukrali mu auto i novac pa pobegli

Region

ŠOK OBJAVA TINEJDŽERA LJUBAVNIKA! Sašina ćerka otkrila detalje odnosa s uhapšenom polusestrom i MOTIV UBISTVA OCA (FOTO)

Region

DOLIJAO OČUH IZ PAKLA! U Splitu OSUĐEN muškarac koji je napastvovao sinove svoje partnerke - isplivali JEZIVI detalji zločina