PRETUČEN MUŠKARAC (49) PRED ĆERKOM Tukli ga rukama i nogama, a onda su POTEGLI FLAŠE! Policija traga za nasilnicima

Muškarac M. M. (49) napadnut je dok je vozio automobil u petak u Zemunu, a ovo jezivo nasilje dogodilo se naočigled njegove maloletne ćerke koja je bila sa njim u vozilu.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio u Ulici cara Dušana u Zemunu, gde je M. M. upravljao svojim vozilom marke "VW pasat". U jednom trenutku iza njega se pojavio automobil marke "lančia" u kojem su se nalazila dva za sada nepoznata muškarca.

Oni su, kako se sumnja, svojim vozilom namerno više puta udarili "pasat" otpozadi, a zatim su kroz prozor počeli da ga gađaju staklenim flašama.

Nasilje se nije tu završilo, jer su vozači nastavili jurnjavu ulicama Zemuna, sve dok M. M. nisu sustigli u Ulici kej oslobođenja. Tada su izašli iz automobila, prišli njegovom vozilu i nasrnuli na njega. Kako se sumnja, napadači su nesrećnom čoveku zadali više udaraca rukama po glavi i telu, a tom prilikom su ga ponovo gađali staklenim flašama.

Nakon brutalnog napada napadači su pobegli sa lica mesta, dok je M. M. zadobio lake telesne povrede. Posebno uznemirujuće u celom incidentu je to što je svemu prisustvovala maloletna ćerka napadnutog čoveka, nemoćna da pomogne svom ocu kog brutalno tuku dva muškarca.

Policija je odmah pokrenula potragu za napadačima, a zahvaljujući opsežnom radu na terenu ubrzo je identifikovan i uhapšen jedan od osumnjičenih. Osumnjičeni za ovaj brutalni napad je S. P. (25), kojem je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, a policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku drugog učesnika u ovom napadu.

Autor: S.M.