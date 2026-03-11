SASLUŠANI OTMIČARI DEČAKA (14) 'Gepekovali' mališana, pa ga odveli u šumu: Evo šta su rekli pred tužiocima

Dragan P. (33) i Slađan M. (50) saslušani su u utorak u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, zbog "gepekovanja" i maltretiranja dečaka (14) u ovom gradu.

Kako "Blic" saznaje - Draganu P. određen je pritvor, dok je Slađan M. pušten da se brani sa slobode.

Dečak (14) iz Obrenovca je u svojoj ispovesti za "Blic" do detalja ispričao kakvo nasilje je doživeo i kroz kakvu je agoniju prošao.

Negirali zločin

Prema pisanju medija, obojica osumnjičenih izneli su svoju odbranu pred dežurnim tužiocem.

- Na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu obojica osumnjičenih izneli su svoju odbranu. Njima se na teret stavlja krivično delo Protiv pravno lišenje slobode. I Dragan P. i Slađan M. su negirali da su izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret. Nakon saslušanja, sud je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor Draganu P. - rekao je izvor. Inače, Dragan P. je krivično delo počinio dok je već izdržavao zatvorsku kaznu u kućnim uslovima, bez elektronskog nadzora.

"Parkirali su auto i odveli me u šumu"

- Imam 14 godina. Preko dana radim sa tatom, a uveče, kada sam slobodan, treniram sa drugom. To je dve ulice odavde, stalno smo tu. Treniram street workout i snimam. To nikad nikome nije smetalo. Snimam za svoje društvene mreže - započeo je ispovest.

Kako kaže, to je bilo "obično veče" - snimao je trening kada su se dvojica muškaraca zaustavila automobilom pored njega.

- Izašao je jedan i upitali su me šta radim. On je nasrnuo na mene, udario mi je šamar i stegao za vrat i rekao da uđem u kola što sam ja naravno i uradio. Kada sam ušao, oni su mene odveli. Ja sam ih pitao odakle njima pravo da oni mene uvedu u kola. On je meni odgovorio sad ćeš ti da vidiš gde mi idemo. On je mene odveo u šumu i tamo mi je rekao da će on mene da ubije da me više niko nikad ne nađe. Kada me je odveo, taj put za deponiju, bilo je tu jedno skretanje, bilo je mračno, drveće, on mi je pokazivao na jedno mesto i govorio mi: "Jel znaš ko je ovde ucrvljan?". Rekao mi je da ću da završim kao on ako ne priznam i ako mu ne vratim pare - priseća se dečak.

Kako objašnjava, jedan mu je pretio, a drugi je stajao i govorio: "Nemoj dete!".

- Parkirali su auto, odveli su me u šumu i kada sam izašao iz auta, on je rekao ovom drugom da izvadi pištolj i palicu. Ja sam se uplašio. Uhvatio me je za ruku i krenuo je da je lomi. Ovaj drugi je govorio: "Nemoj dete, nemoj dete!". Ja sam njega molio da on mene pusti. Ja sam kleknuo na kolena, okrenuo se na leđa i on je stao na njih. Pokušao sam da se maknem i onda je on meni bio na stomaku. Ruke su mi bile iza leđa dok je on mene gledao i krenuo da mi viče u facu. Ja sam njega molio da me pusti, on je tu rekao da treba nešto da priznam i da mu vratim pare. Onda sam ustao i on je počeo da mi priča kako će da mi je** mater ci**nsku, da će da me ubije, da me više niko ne nađe - kaže dečak.



Autor: S.M.