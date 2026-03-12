CENA ZLATA RAPIDNO SKAČE: Evo koji su razlozi

Finansijski konsultant Vladimir Vasić izjavio je danas da su trenutni skokovi cene zlata u svetu rezultat realnog nedostatka ponude zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, ali i panike malih i institucionalnih investitora i dodao da blokada tog moreuza gde prolazi 20 odsto transporta nafte i gasa predstavlja veliki problem jer je onemogućena čak petina svetskog snabdevanja.

Cena zlata je od početka godine do danas porasla za skoro 20 odsto, a Vasić govoreći o uticaju blokade Ormuskog moreuza na cene zlata, da zatvaranje moreuza izaziva povećanu tražnju i panični efekat da se uzima više nego što je potrebno.

- Kada rat stane danas, sutra biće potrebno tri do šest meseci da se stabilizuje odnos ponude i tražnje. Ne znamo koliko je postrojenja uništeno u Iranu, šta se tamo dešava i koliko će im biti potrebno vremena da poprave sve to - poručio je on.

Indija veliki kupac

Komentarišući novu regulativu indijskog finansijskog regulatora, Komisije za hartije od vrednosti i berzu Indije (SEBI), koja će od 1. aprila omogućiti investicionim fondovima da koriste i cene sa domaćih berzi, a ne samo globalnu referentnu cenu koja se formira u Londonu, Vasić je istakao da je Indija jedna od najvećih potrošača zlata i investicionog zlata i dodao da je ova odluka pokušaj da se na unutrašnjem tržištu napravi neki balans.

Kako je naveo, za Srbiju i ovaj region ova regulativa Indije neće imati nekog uticaja, već da je to rezultat interne ekonomske politike Indije i pokušaja da se stabilizuje cena.

Odgovarajući na pitanje koliko na cenu zlata utiče rast cena energenata i potencijalni poremećaji u globalnoj trgovini, Vasić je rekao da cene energenata dosta utiču na cene zlata, i dodao da ako dođe do porasta cene barela nafte za 10 do 15 odsto, to se onda reflektuje kao inflatorni pritisak od 0,3 do 0,4 odsto.

Rast do 25 odsto

- Sve ovo što se dešava je nekome majka a nekome maćeha. Da ste kupili naftu pre nekoliko dana bilo bi 60 dolara po barelu, a danas biste je prodali za 100 dolara po barelu. Ono što se dešava na svetskim tržištima kada su ovakve turbulencije, to je da zlato raste. Zlato raste poslednjih 10, 15 godina po stopi osam do devet odsto, a sada u poslednjih nekoliko meseci i do 20, 25 odsto - rekao je Vasić, prenosi Tanjug.

On je istakao da je rast cene zlata signal da postoji neki potres na svetskim tržištima, napomenuvši da je nafta jedan od tih okidača.

Prema njegovim rečima, iako je zlato i dalje najsigurnija investiciona luka, aluminijum je zbog svih dešavanja na Bliskom istoku postao izuzetno tražen, što pruža mogućnost ljudima da zarade novac u kratkom vremenu ukoliko uspeju da se snađu u ovim geopolitičkim turbulencijama.

