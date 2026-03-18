NIGDE TELA, A NIGDE NI PRESUDE: Dve godine je prošlo od nestanka dvogodišnje Danke Ilić (FOTO)

Viši sud u Negotinu još nije doneo odluku o optužnici protiv Dejana Dragijevića iz Zlota i Srđana Jankovića iz Luke, iako je istekao zakonski rok od 15 dana od prijema odgovora na optužnicu.

Njih dvojica se terete za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se, prema navodima optužnice, dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

U Višem sudu u Negotinu navode da odluka o potvrđivanju ili odbacivanju optužnice u slučaju nestanka devojčice iz Bora nije doneta, jer je reč o obimnom predmetu sa velikom količinom dokumentacije i osetljivim okolnostima.

- Reč je o zaista osetljivom slučaju i obimnom dokumentu koji detaljno analiziramo. Svi članovi Krivičnog vanraspravnog veća svaki detalj razmatraju pažljivo, čitamo, analiziramo, razmenjujemo mišljenja- kaže Dragica Singurilović, predsednica Višeg suda u Negotinu.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru je 5. februara ove godine, nakon dopune istrage, ponovo podiglo optužnicu protiv Dragijevića i Jankovića i dostavilo je sudu na dalje postupanje. Kako je, tom prilikom, saopštilo tužilaštvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.



Ovo je, inače, treća optužnica u ovom predmetu. Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je prethodno dva puta ukidao rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice. Drugi put je Apelacioni sud naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće i da postupak ispitivanja optužnice preuzme Viši sud u Negotinu.



-Za razliku od prethodne dve, ova optužnica sadrži dodatne dokaze, pre svega zapisnik o rekonstrukciji događaja i dopunjena veštačenja koja su, u skladu sa zakonom, izradili stručnjaci iz Beograda i Novog Sada. Međutim, u suštinskom smislu optužnica nije izmenjena, nema novih ključnih činjenica u odnosu na ranije verzije, osim ovog dokaznog dopunjavanja koje ne menja njenu osnovnu sadržinu – rekao je tada „Novostima“ Miodrag Canović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.



Tokom dopune istrage obavljena je i rekonstrukcija događaja, kao i više veštačenja. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, analizirao je da li je službeno vozilo JKP „Vodovod“, u kojem su bili osumnjičeni, udarilo devojčicu, kao i kretanje tog vozila kritičnog dana. Istovremeno je analizirano i kretanje vozila srodnika, prijatelja i meštana koji su se zatekli u blizini mesta na kojem je, kako se sumnja, devojčica udarena. U okviru dopune istrage urađena je i prostorno-vremenska analiza kretanja vozila u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku u Beogradu.

Veštačenje, međutim, nije donelo nove činjenice jer su stručnjaci obe ustanove ostali pri ranijim iskazima.

-Očekujemo da čitav ovaj posao privedemo kraju tokom marta – kažu u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

Slučaj nestanka i smrti dvogodišnje Danke Ilić, čije telo nikada nije pronađeno, i dalje je bez konačnog sudskog epiloga. Uskoro će se navršiti dve godine od dana kada je devojčica poslednji put viđena u Banjskom Polju, u dvorištu svog dede po majci, gde se igrala sa bratom. Javnost sa nestrpljenjem očekuje da sud u Negotinu konačno donese odluku i okonča ovaj tragični slučaj.

Autor: D.Bošković