ŠTETA VEĆA OD 6 MILONA! Udruženje građana lažnim izveštajima pravdalo troškove: Uhapšeno troje u Novom Sadu

N. S, D. K. i I. Š. uhapšeni su na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu zbog sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da su udruženju građana "ARTI", u kojem su osumnjičeni N. S, D. K. i I. Š. bili odgovorna lica – zastupnici, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i AP Vojvodine, za realizaciju dvadeset projekata u ukupnom iznosu od 6.230.000 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu je utvrdilo da postoje osnovi sumnje da aktivnosti na projektima nisu sprovedene, kao ni na projektima pod nazivom "Sportska demencija, kako je prepoznati i lečiti" i "Nasilje nije rešenje".

- Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni, iskorišćavanjem položaja odgovornog lica, davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali različite aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu i AP Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 6.230.000 dinara - navodi se u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima N. S, D. K. i I. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, u periodu od 19. februara 2025. godine do 20. marta 2026. godine, podnelo ukupno 16 optužnih akata kojima je obuhvaćeno 239 projekata, na osnovu kojih je prouzrokovana imovinska šteta budžetu Republike Srbije, AP Vojvodine i Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 94.934.886 dinara

