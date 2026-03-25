Otkrivena prevara od 2,5 miliona dinara u Novom Sadu: Uhapšen čelnik ovog udruženja, stvarao lažne projekte

B. C. uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava da je 25. marta 2026. godine, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije i Odeljenjem za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, uhapšen B. C. zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika - naveli su iz tužilaštva.

Predistražnim radom utvrđeno je da je osumnjičeni, kao odgovorno lice udruženja građana "DRUŠTVO I RAZVOJ", dobio sredstva Grada Novog Sada u iznosu od 2.530.000 dinara za realizaciju pet projekata.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.530.000 dinara - navode iz tužilaštva.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom B. C. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Autor: S.M.