'Oca ću ti razapeti na Terazijama, a sestre silovati' Otkriveni stravični detalji reketiranja u tržnom centru

Beogradska policija pre dva dana u tržnom centru uhapsila je zbog iznude Dušana B. (24) i Luku M. (23) zbog sumnje da su skoro mesec dana iznuđivali novac od Aleksandra I. (19), a Informer je došao u posed svih detalja reketiranja.

Kako se nezvanično saznaje iz izvora bliskog istrazi, osumnjičeni Dušan B. je u martu ove godine sa još dvojicom muškaraca oko 22.30 časova otišao na adresu na kojoj sa porodicom živi Aleksandar I. i nasilno pokušao da uđe u njegov stan.

- Lupali su rukama i nogama i pretili da će ga ubiti, u tom trenutku je Aleksandrov otac rekao da će pozvati policiju, a oni su odmah pobegli - rekao je Informerov izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, ubrzo nakon toga, Aleksandrova sestra je pozvala policiju.

Nekoliko dana kasnije, Dušan B. je Aleksandru I. poslao preteću poruku preko "vocapa", da bi ga na kraju i pozvao, lažno se predstavio i počeo da mu preti.

- Ono što je bilo pre dva dana je samo opomena ako se ne budemo dogovorili - rekao je Dušan B. Aleksandru I.

Kako govori izvor, njih dvojica su se dogovorili da se te večeri u 20.20 časova nađu u jednom lokalu u tržnom centru. Dušan B. je tom prilikom došao sa još jednim mladićem i nakon pozdravljanja oteli su Aleksandru telefon i rekli da ukoliko želi da mu ga vrate, mora odmah da im da 350 evra.

- Dalje, tokom razgovora, su mu rekli da da 1.000 evra izvesnoj N.Đ, a da njima duguje još 2.500 evra - rekao je izvor i dodao:

- Rekli su mu da svakog ponedeljka mora da im isplaćuje 500 evra, a ako to ne uradi, da će mu se svakog dana duplirati kamata, dok ne isplati sve.

Njih dvojica se ni tu nisu zaustavili, nego su svakodnevno nastavili da mu prete da će ga prebiti, izlomiti, kao i to da jako dobro znaju gde mu žive i otac i sestre.

- Uplašen ovim pretnjama, Aleksandar je otišao do prijatelja koji se nalazio u neposrednoj blizini i pozajmio od njega 350 evra, kako bi ga ostavili na miru - navodi sagovornik.

Kada je Dušan B. uzeo taj novac, izvadio je telefon iz džepa i Aleksandru pokazao slike njegovih sestara, kao i razlupana ulazna vrata njegovog stana, kako bi ga zastrašio.

- Dušan mu je rekao da ako prijavi policiji, da će mu oca razapeti na Terazijama, a da će njegove sestre silovati, jednu po jednu, nakon čega su se i razišli - govori izvor.

Sutradan je Aleksandar I. otišao u policijsku stanicu i prijavio pretnje i iznudu. Policija je odmah reagovala i tom prilikom uzela snimke sa nadrzornih kamera u tržnom centru.

Naime, Aleksandar je svakodnevno dobijao pozive, na koje nije odgovarao, a nasilnici se nisu zaustavljali, nego su mu slali fotografije zgrade u kojoj živi kako bi ga dodatno uplašili.

Vrhunac svega je bilo to, kada je nepoznata grupa muškaraca prišla njegovoj maloletnoj sesti dok je sedela u kafiću na Cvetnom trgu i obratili joj se rečima:

"Pozdravi brata i reci mu da ćemo se igrati sa tobom ako on ne vrati pare".

Kako navodi izvor, Aleksandar je dobio poruke upozorenja, a one su glasile:

"Danas spremi 1.000 evra, sve smo se dogovorili i ti znaš da nisi ispoštovao tvoj deo"

Aleksandar mu je rekao da će imati 500 evra i pitao ga koliko mu je još duga ostalo.

Dušan B. je na ovo odgovorio da će se dogovoriti uživo, nakon čega su se dogovorili da se vide na istom mestu kao i prethodnog puta.

Oni su se istog dana našli u tržnom centru, a Dušan B. je ponovo došao sa drugim osumnjičenim Lukom M. i seo pored Aleksandra, a nakon što je uzeo kovertu, policija ga je uhapsila.

Kako je Informer pisao, njih dvojica su uhapšeni u primopredaji, a policija je prilikom hapšenja pronašla pomenutu kovertu.

Oglasio se MUP

"Policija je osumnjičene uhapsila u poznatom tržnom centru u Beogradu, u trenutku primopredaje novca u iznosu od 1.000 evra, koji su prethodno od oštećenog tražili, uz pretnje po njegov i život i telo članova njegove porodice", naveli su iz MUP.

Saslušani u Tužilaštvu

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, u saradnji sa RS, MUP, DP, UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, lišilo slobode D.B. (24) i L.M. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo iznuda.

Osumnjičeni se terete da su krivično delo izvršili u Beogradu, u periodu od 23. marta 2026.godine do 17. aprila 2026. godine, na taj način što su, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom prinudili oštećenog A. I. (19) da im, na štetu svoje imovine, preda različite novčane iznose.

Dana 18. aprila 2026 godine javni tužilac saslušao je osumnjičene na okolnost krivičnog dela kojim je stavljeno na teret.

Nakon što su izneli odbrane, Prvi osnovni sud u Beogradu predložio je određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog D.B. (24) smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i saučesnika. U odnosu na osumnjičenog L.M. ukinuto je zadržavanje i isti će se u daljem toku postupka braniti sa slobode.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Autor: Marija Radić