Uhapšen mladić (20) iz Beograda: Učestvovao u ratu u drugoj zemlji

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili su F. Đ. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem sa ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o stupanju F. Đ. u službu u ukrajinskoj vojsci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.Bošković

