Detalji nesreće kod Ade Ciganlije: Zakucao se u metalnu ogradu mosta, preleteo preko i PAO NA PEŠAČKU STAZU ISPOD!

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u noći između petka i subote, 24. aprila, na Čukarici u blizini Ade Ciganlije, kada je život izgubio motociklista M.P. (63).

Tragedija se odigrala oko ponoći na vijaduktu koji vodi iz Radničke ulice ka Kirovljevoj.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, do udesa je došlo kada je M.P. upravljajući motociklom, iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad dvotočkašem i pao na pešačku stazu ispod.

On je motociklom najpre udario u metalnu zaštitnu ogradu na vijaduktu. Od siline udarca, vozač je poleteo sa motora, preleteo preko ograde i telom udario u metalni stub javne rasvete.

Preleteo i pao sa velike visine na pešačku stazu

Nesrećni čovek je potom pao sa velike visine direktno na pešačku stazu koja se nalazi ispod samog vijadukta.

Lekari Hitne pomoći su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Prema pisanju medija, nastradali M. P. je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali su višestruki udarci i pad sa visine bili fatalni.

Naložena obdukcija i veštačenje motora

Na licu mesta obavljen je detaljan policijski uviđaj. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje je odmah izdalo prve naloge u sklopu istrage.

Telo nastradalog je po nalogu tužioca poslato na obdukciju.

Motocikl je transportovan na vanredno tehničko veštačenje radi provere ispravnosti vozila pre samog udesa.

Istraga, koja je u toku, trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće, kao i to da li je do gubitka kontrole dovela neprilagođena brzina ili neki drugi faktor na kolovozu.

Autor: S.M.